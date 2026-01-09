Pocas personas lo saben, pero lo cierto es que la mezcla entre el bicarbonato de sodio con vinagre puede ser efectiva para eliminar el mal olor de las tuberías de la cocina. A continuación, se explicará cómo preparar esta combinación.
Cómo mezclar bicarbonato y vinagre para eliminar el mal olor de las tuberías: truco casero efectivo
La mezcla de bicarbonato y vinagre es efectiva para el mal olor de tuberías porque su reacción efervescente crea dióxido de carbono que desprende residuos de grasa, comida y jabón adheridos a las paredes de las mismas.
Para eliminar el mal olor de las tuberías con bicarbonato y vinagre, vierte media taza de bicarbonato por el desagüe, seguido de media taza de vinagre blanco para una reacción efervescente.
Puedes agregar una cucharada de sal junto con el bicarbonato antes del vinagre para lograr una limpieza mucho más profunda de las tuberías.
Repite este proceso tan solo una vez por semana. De esta manera, con ingredientes económicos y sin recurrir a los productos tradicionales, podrás tener un olor agradable en tu cocina.
Pasando en limpio, los pasos que debes seguir son los que se muestran a continuación:
- Prepara el bicarbonato: vierte aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe.
- Añade el vinagre: inmediatamente después, vierte media taza de vinagre blanco. Se producirá una efervescencia (burbujeo).
- Deja actuar: tapa el desagüe con un tapón o un trapo y deja que la mezcla actúe durante unos 30 minutos, o incluso toda la noche, para mayor efectividad.
- Enjuaga: vierte una olla de agua hirviendo lentamente por el desagüe para enjuagar y limpiar la tubería a fondo.
Si la mezcla entre el vinagre y el bicarbonato no funciona, será mejor que te contactes con un especialista para solucionar el problema en tu cocina.
Causas del mal olor en las tuberías de la cocina
- Restos de comida y grasa: se adhieren a las paredes de las tuberías, especialmente si se tiran aceites, y forman una masa que atrae más residuos y se descompone.
- Moho y bacterias: el ambiente oscuro y húmedo es ideal para su crecimiento, produciendo olores a humedad.
- Sifón (trampa) seco o dañado: el agua en el sifón actúa como barrera contra los gases del alcantarillado; si se evapora o no hay, los gases suben a la cocina.
- Problemas de ventilación: una ventilación inadecuada en las bajantes puede causar problemas de presión y olores.
- Plagas: roedores u otros insectos pueden morir en las tuberías, causando olores persistentes.