Cómo mezclar bicarbonato y vinagre para eliminar el mal olor de las tuberías: truco casero efectivo

Puedes agregar una cucharada de sal junto con el bicarbonato antes del vinagre para lograr una limpieza mucho más profunda de las tuberías.

Repite este proceso tan solo una vez por semana. De esta manera, con ingredientes económicos y sin recurrir a los productos tradicionales, podrás tener un olor agradable en tu cocina.

vinagre y bicarbonato La mezcla entre el vinagre y el bicarbonato puede servirte para dejar las tuberías de casa como nuevas.

Pasando en limpio, los pasos que debes seguir son los que se muestran a continuación:

Prepara el bicarbonato: vierte aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe.

Añade el vinagre: inmediatamente después, vierte media taza de vinagre blanco. Se producirá una efervescencia (burbujeo).

Deja actuar: tapa el desagüe con un tapón o un trapo y deja que la mezcla actúe durante unos 30 minutos, o incluso toda la noche, para mayor efectividad.

Enjuaga: vierte una olla de agua hirviendo lentamente por el desagüe para enjuagar y limpiar la tubería a fondo.

Si la mezcla entre el vinagre y el bicarbonato no funciona, será mejor que te contactes con un especialista para solucionar el problema en tu cocina.

Causas del mal olor en las tuberías de la cocina