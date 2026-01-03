Por qué hay que colocar bicarbonato en la tierra del naranjo y qué hace en él

Además, puede colaborar en el control de plagas pequeñas que suelen instalarse alrededor del tronco y las raíces, sin recurrir a productos químicos agresivos.

Cuando se utiliza con moderación, el bicarbonato ayuda además a reducir la acidez excesiva del suelo, a evitar malos olores producidos por materia orgánica en descomposición y a mantener un ambiente más equilibrado para las raíces.

Un suelo demasiado ácido afecta la absorción de nutrientes esenciales como calcio, magnesio y potasio, claves para que el árbol florezca y fructifique.

Cómo usar el bicarbonato en el naranjo

naranjo con bicarbonato Además, usar bicarbonato en el naranjo ayuda a disminuir la presencia de insectos al rededor del árbol y a mejorar la vitalidad de la planta.

La clave está en no excederse y mantener un equilibrio en su aplicación. Mezclá 1 cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua y regá alrededor del tronco, evitando mojar en exceso las raíces. Luego aplicá solo una vez al mes durante la temporada cálida.

También puede espolvorearse una fina capa sobre la superficie del suelo, pero siempre en poca cantidad y sin repetir de manera frecuente. Si bien es natural, el bicarbonato no es inocuo si se usa mal:

El exceso puede alcalinizar demasiado el suelo, afectando la planta.

No debe reemplazar fertilizantes ni un plan de cuidado integral.

Evitá aplicarlo en días de sol fuerte para no dañar hojas o raíces.

Lo ideal es combinarlo con riego adecuado, poda regular y un abonado equilibrado. Este truco de jardinería sirve siempre que se utilice de manera responsable. El bicarbonato se convierte en un aliado económico y accesible para quienes buscan un método casero para proteger su naranjo, prevenir hongos y favorecer un crecimiento más saludable.