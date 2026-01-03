El bicarbonato de sodio no solo se utiliza en la cocina o en la limpieza del hogar. También es un aliado silencioso y efectivo en el mundo de la jardinería. Colocar bicarbonato en el árbol de naranjo puede mejorarlos y potenciar su crecimiento, siempre que se aplique correctamente.
Por qué hay que colocar bicarbonato en la tierra del naranjo y qué hace en él
Gracias a su bajo costo y múltiples beneficios, el bicarbonato es un recurso muy valorado por quienes cuidan su árbol de naranjo en casa
El naranjo es uno de los frutales más populares en los hogares por su aroma, su sombra y, por supuesto, sus frutos. Sin embargo, para que crezca sano y rinda buenas cosechas, necesita ciertos cuidados. Uno de los trucos caseros más usados es agregar bicarbonato de sodio a la tierra. ¿Para qué sirve y por qué se lo recomienda?
Para qué sirve el bicarbonato de sodio en la tierra del naranjo
El bicarbonato actúa como antifúngico suave, ayudando a prevenir la aparición de enfermedades provocadas por hongos, como el oídio o la fumagina. Al modificar ligeramente el pH superficial del suelo y de las hojas, crea un ambiente menos favorable para su desarrollo.
Además, puede colaborar en el control de plagas pequeñas que suelen instalarse alrededor del tronco y las raíces, sin recurrir a productos químicos agresivos.
Cuando se utiliza con moderación, el bicarbonato ayuda además a reducir la acidez excesiva del suelo, a evitar malos olores producidos por materia orgánica en descomposición y a mantener un ambiente más equilibrado para las raíces.
Un suelo demasiado ácido afecta la absorción de nutrientes esenciales como calcio, magnesio y potasio, claves para que el árbol florezca y fructifique.
Cómo usar el bicarbonato en el naranjo
La clave está en no excederse y mantener un equilibrio en su aplicación. Mezclá 1 cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua y regá alrededor del tronco, evitando mojar en exceso las raíces. Luego aplicá solo una vez al mes durante la temporada cálida.
También puede espolvorearse una fina capa sobre la superficie del suelo, pero siempre en poca cantidad y sin repetir de manera frecuente. Si bien es natural, el bicarbonato no es inocuo si se usa mal:
- El exceso puede alcalinizar demasiado el suelo, afectando la planta.
- No debe reemplazar fertilizantes ni un plan de cuidado integral.
- Evitá aplicarlo en días de sol fuerte para no dañar hojas o raíces.
Lo ideal es combinarlo con riego adecuado, poda regular y un abonado equilibrado. Este truco de jardinería sirve siempre que se utilice de manera responsable. El bicarbonato se convierte en un aliado económico y accesible para quienes buscan un método casero para proteger su naranjo, prevenir hongos y favorecer un crecimiento más saludable.