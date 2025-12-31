Poner las cáscaras de papa en la tierra del naranjo: qué es lo que hace

arbol de naranjo Este aporte natural de cáscaras ayuda a que el naranjo crezca más sano, con hojas más verdes y brotes nuevos más vigorosos.

¿Por qué las cáscaras de papa ayudan al naranjo?

Las cáscaras de papa son un residuo orgánico rico en nutrientes que, al descomponerse, se transforma en materia fértil para el suelo. Entre sus principales aportes se destacan el potasio (K) que favorece la floración, el desarrollo de los frutos y mejora la resistencia a plagas.

El magnesio y calcio, fortalecen las raíces y previenen deficiencias comunes en cítricos. Y por último la materia orgánica que mejora la aireación del suelo y ayuda a retener la humedad.

Estas al actuar como un fertilizante natural de liberación lenta, ideal para frutales como el naranjo, tiene varios beneficios:

Estimula el crecimiento del árbol

Favorece una mejor floración y fructificación

Enriquece el suelo con nutrientes esenciales

Reduce la necesidad de fertilizantes químicos

Promueve microorganismos beneficiosos en la tierra

cascaras de papa Las cáscaras de papa son ideales para poner en la tierra del naranjo.

Este método es especialmente útil en suelos pobres o muy explotados, donde el naranjo puede mostrar hojas amarillas o debilidad general.

Cómo usar las cáscaras correctamente

Primero lava las cáscaras para quitar restos de sal o aceite si provienen de la cocina. Córtalas en trozos pequeños para acelerar su descomposición.

Entiérralas a 5–10 cm alrededor del tronco, sin tocar directamente las raíces y cúbrelas con tierra para evitar malos olores o mosquitos. Riega moderadamente para activar el proceso natural de descomposición, repitiendo cada 30 a 45 días, sin excederte.

Ten en cuenta de no poner las cáscaras crudas en exceso, ya que pueden fermentar y atraer insectos. Además, evita enterrarlas muy cerca del tronco y no las uses si presentan moho o mal olor.

Si notas plagas o manchas en las hojas, combina este truco con un plan básico de cuidado del naranjo (riego adecuado, poda y control sanitario).