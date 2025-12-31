Poner las cáscaras de papa en la tierra del naranjo: qué es lo que hace

El naranjo es uno de los árboles frutales más apreciados por su aroma, su belleza y sus frutos jugosos. Sin embargo, para que crezca sano y produzca naranjas grandes y dulces, hay un factor clave que muchas personas pasan por alto y es enterrar cáscaras de papa en la tierra.
El Naranjo es un árbol frutal del género Citrus, que forma parte de la familia de las rutáceas. Se trata de un árbol de porte mediano que se caracteriza por tener un pequeño fruto rudimentario que queda incluido en el fruto principal por su zona estilar (zona opuesta a la unión del fruto con las hojas).
El aspecto que toma es similar a un ombligo, por eso sus frutos se llaman naranja de ombligo. En este sentido, elegir el sustrato correcto puede marcar la diferencia entre un árbol débil y uno lleno de fruta.
¿Por qué las cáscaras de papa ayudan al naranjo?
Las cáscaras de papa son un residuo orgánico rico en nutrientes que, al descomponerse, se transforma en materia fértil para el suelo. Entre sus principales aportes se destacan el potasio (K) que favorece la floración, el desarrollo de los frutos y mejora la resistencia a plagas.
El magnesio y calcio, fortalecen las raíces y previenen deficiencias comunes en cítricos. Y por último la materia orgánica que mejora la aireación del suelo y ayuda a retener la humedad.
Estas al actuar como un fertilizante natural de liberación lenta, ideal para frutales como el naranjo, tiene varios beneficios:
- Estimula el crecimiento del árbol
- Favorece una mejor floración y fructificación
- Enriquece el suelo con nutrientes esenciales
- Reduce la necesidad de fertilizantes químicos
- Promueve microorganismos beneficiosos en la tierra
Este método es especialmente útil en suelos pobres o muy explotados, donde el naranjo puede mostrar hojas amarillas o debilidad general.
Cómo usar las cáscaras correctamente
Primero lava las cáscaras para quitar restos de sal o aceite si provienen de la cocina. Córtalas en trozos pequeños para acelerar su descomposición.
Entiérralas a 5–10 cm alrededor del tronco, sin tocar directamente las raíces y cúbrelas con tierra para evitar malos olores o mosquitos. Riega moderadamente para activar el proceso natural de descomposición, repitiendo cada 30 a 45 días, sin excederte.
Ten en cuenta de no poner las cáscaras crudas en exceso, ya que pueden fermentar y atraer insectos. Además, evita enterrarlas muy cerca del tronco y no las uses si presentan moho o mal olor.
Si notas plagas o manchas en las hojas, combina este truco con un plan básico de cuidado del naranjo (riego adecuado, poda y control sanitario).