Remojar las cáscaras de papa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las cáscaras de papa son un excelente fertilizante orgánico porque son ricas en nutrientes esenciales como potasio, fósforo, magnesio y calcio, además de contener almidón.

Cuando se descomponen, las cáscaras son capaces de fortalecer las raíces, estimular el crecimiento, mejoran la salud de la tierra y aportan energía a tus ejemplares.

Fertilizante casero para hacer un solo alimento.jpg Con este fertilizante, tus plantas pueden cambiar de apariencia.

Ya lo sabes, la próxima vez que consumas papa, no debes de desechar la cáscara de la verdura, ya que con ella puedes mejorar la apariencia de tus plantas.

Cómo crear un fertilizante casero usando cáscaras de papa

Para crear un fertilizante casero con cáscaras de papa, son muchas las técnicas y los recursos que puedes emplear. Algunos de los más utilizados son los que se muestran a continuación:

Hervido: lava las cáscaras, hiérvelas en 1 litro de agua durante 10 minutos, deja enfriar y cuela.

lava las cáscaras, hiérvelas en 1 litro de agua durante 10 minutos, deja enfriar y cuela. Remojo directo: coloca las cáscaras en un recipiente con agua y déjalas reposar (algunos recomiendan 2 horas o más) para que liberen nutrientes. Este líquido se aplica directamente al riego de plantas.

También puedes realizar el abono directo con las cáscaras, o recurrir a la preparación de un té de cáscara o un licuado con las mismas. ¿Conocías los beneficios mencionados?