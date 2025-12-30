Remojar las cáscaras de papa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La papa es una de las verduras más consumidas en la mesa de los argentinos, y son muchas las personas que, al prepararlas, cometen el error de tirar las cáscaras de la misma a la basura. Lo que no saben, es que puede ser reutilizada con múltiples beneficios.
Algo que se recomienda mucho es el hecho de remojar las cáscaras de papa en agua. Si realizas este proceso, puedes crear un efectivo fertilizante casero.
Por qué se recomienda remojar las cáscaras de papa en casa
Remojar las cáscaras de papa es una técnica versátil para crear un fertilizante rico en nutrientes para plantas, eliminar el almidón para lograr papas fritas más crocantes, o limpiar superficies.
Las cáscaras de papa son un excelente fertilizante orgánico porque son ricas en nutrientes esenciales como potasio, fósforo, magnesio y calcio, además de contener almidón.
Cuando se descomponen, las cáscaras son capaces de fortalecer las raíces, estimular el crecimiento, mejoran la salud de la tierra y aportan energía a tus ejemplares.
Ya lo sabes, la próxima vez que consumas papa, no debes de desechar la cáscara de la verdura, ya que con ella puedes mejorar la apariencia de tus plantas.
Cómo crear un fertilizante casero usando cáscaras de papa
Para crear un fertilizante casero con cáscaras de papa, son muchas las técnicas y los recursos que puedes emplear. Algunos de los más utilizados son los que se muestran a continuación:
- Hervido: lava las cáscaras, hiérvelas en 1 litro de agua durante 10 minutos, deja enfriar y cuela.
- Remojo directo: coloca las cáscaras en un recipiente con agua y déjalas reposar (algunos recomiendan 2 horas o más) para que liberen nutrientes. Este líquido se aplica directamente al riego de plantas.
También puedes realizar el abono directo con las cáscaras, o recurrir a la preparación de un té de cáscara o un licuado con las mismas. ¿Conocías los beneficios mencionados?