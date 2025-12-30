Navidad a caballo: la historia de Saúl, el niño que pasa las fiestas arriando junto a su papá en Malargüe

Cada jornada se organiza según el clima y la luz del día. Cuando la tarde comienza a caer, buscan un lugar adecuado para detenerse, hacen un rodeo con el ganado y allí pasan la noche, al resguardo de los animales.

Un descanso diferente y siempre junto a los animales

El descanso también tiene su lógica rural. Al caer la tarde, esperan un momento a que baje el calor y, una vez que las condiciones lo permiten, continúan el arreo.

Vacas, cabras y algunos caballares avanzan juntos, guiados por la experiencia de Fabián y el aprendizaje constante de Saúl, que desde chico acompaña a su padre en esta tarea.

fabian y su hijo saul de sombrero descansan en plena veraneada Fabián, de frente, y su hijo Saúl descansan en plena veranada. Recorrieron 150 kilómetros en 4 días.

La trashumancia es una práctica habitual en esta época del año en Malargüe. Muchos puesteros salen de arreo rumbo a zonas de veranada, como La Granada o La Salina, y pasan las fiestas en pleno viaje, camino a la cordillera. En esos días, la Navidad no se vive con luces ni brindis, sino en el silencio del campo, junto a los animales y bajo el cielo repleto de estrellas.

veraneada tres Los animales, en plena veranada.

Para Saúl y su papá, así fue esta Navidad: trabajando, avanzando kilómetro a kilómetro y cumpliendo con una tradición que se transmite de generación en generación. La experiencia tiene momentos duros, pero también otros únicos.

veraneada cuatro El ganado, pastando en pleno traslado.

Atravesar los campos al anochecer, en medio de las estrellas, escuchar únicamente el ruido del agua del río y el andar del ganado es parte de una vida que se sostiene en el esfuerzo y el vínculo profundo con la tierra.

Otra manera de vivir las fiestas, lejos de lo urbano, pero cargada de sentido, identidad y pertenencia.