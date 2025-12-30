Se hizo un tatuaje con una frase del coordinador de su viaje de egresados: "Me marcó tanto en Bariloche..."

Una joven se realizó un tatuaje con una frase dicha por el coordinador de su viaje de egresados a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Rio Negro, y generó polémicas de todo tipo en las redes sociales. Y como no podía ser de otra manera, los resultados se salieron de control.
La joven, llamada Mia, se tatuó “amen, sonrían y disfruten” en el costado exterior de su brazo izquierdo, una frase que le había expresado su coordinador al iniciar el viaje de egresados.
En la red social TikTok, Mia compartió un video mostrando la reacción del coordinador a este tatuaje, el cual se agarra la cabeza y la abraza en señal de agradecimiento. Sin dudas que los comentarios en las redes sociales se descontrolaron.
El tatuaje de la polémica en el viaje de egresados en Bariloche
La joven comentó: “Me marcó tanto mi coordinador de Bariloche que, además de llevarlo para siempre en mi corazón, también lo llevo en la piel”.
El video se hizo viral en las redes sociales y generó polémica, con muchos usuarios sin poder comprender el porqué de dicho tatuaje, ya que, en el video no aparece el tatuaje sino que lo muestra en un posteo aparte.
En tanto, Mia tuvo que aclarar que se trataba de una frase y no del rostro y/o nombre del coordinador.