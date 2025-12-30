Se hizo un tatuaje con una frase del coordinador de su viaje de egresados: "Me marcó tanto en Bariloche..."

La joven, llamada Mia, se tatuó “amen, sonrían y disfruten” en el costado exterior de su brazo izquierdo, una frase que le había expresado su coordinador al iniciar el viaje de egresados.

En la red social TikTok, Mia compartió un video mostrando la reacción del coordinador a este tatuaje, el cual se agarra la cabeza y la abraza en señal de agradecimiento. Sin dudas que los comentarios en las redes sociales se descontrolaron.