Por qué tu árbol de naranjo da naranjas con manchas blancas: qué significa y cómo solucionarlo

Si notaste que tu árbol de naranjo empezó a producir frutos con manchas blancas, es algo que suele pasar. Este problema es común en huertas y cultivos caseros, y puede deberse a distintos factores, desde plagas hasta cuestiones ambientales. Lo bueno es que en la mayoría de los casos tiene solución si se actúa a tiempo.
El árbol de naranjo es uno de los frutales más comunes en patios y jardines, pero también uno de los primeros en mostrar signos visibles cuando algo no está bien. Entre las señales más frecuentes se encuentran las manchas blancas en las naranjas, un síntoma que muchos pasan por alto, pero que puede revelar problemas importantes en la planta.
Qué significa que le aparezcan manchas blancas al fruto del naranjo
Cuando veas tu árbol de naranjo y notes que su fruto tiene manchas blancas, puede que una de las opciones sea que la cochinilla se adhiere a la cáscara y al follaje, dejando parches blanquecinos o algodonosos. Se alimenta de la savia del árbol, debilitándolo y afectando el desarrollo del fruto.
También algunas enfermedades fúngicas generan polvos blancos o grisáceos sobre la piel de la naranja. Aunque muchas veces no penetran el fruto, reducen la fotosíntesis y favorecen la caída prematura.
Por otro lado, las altas temperaturas pueden provocar quemaduras solares, que luego se ven como manchas claras o blanquecinas. Sucede sobre todo cuando el árbol sufre falta de riego o podas drásticas que dejan el fruto expuesto.
Las deficiencias nutricionales juegan un papel importante en este tipo de manchas. La falta de calcio, zinc o magnesio puede alterar el color de la cáscara. En suelos pobres, el árbol prioriza su supervivencia y los frutos desarrollan marcas claras irregulares.
Cómo solucionar el problema
- Controlá las plagas
- Aplicá jabón potásico o aceite de neem cada 7–10 días
- Evitá insecticidas agresivos que dañen abejas y fauna benéfica
- Mejorá la ventilación con la poda y el riego
- Evitá mojar directamente el follaje
- Usá fungicidas preventivos aprobados para cítricos cuando haya humedad persistente
- Retirá hojas y frutos enfermos del suelo
- Reforzá la nutrición del árbol
- Incorporá compost maduro y fertilizante balanceado para cítricos
- Aportá micronutrientes (quelatos) si el suelo es pobre
- Protegé del sol extremo
En este sentido, para prevenir futuras manchas, revisa el árbol cada 1–2 semanas desinfectando las herramientas de poda. Evitá el exceso de nitrógeno porque esto genera hojas grandes pero frutos débiles.