Por qué tu árbol de naranjo da naranjas con manchas blancas: qué significa y cómo solucionarlo

El árbol de naranjo es uno de los frutales más comunes en patios y jardines, pero también uno de los primeros en mostrar signos visibles cuando algo no está bien. Entre las señales más frecuentes se encuentran las manchas blancas en las naranjas, un síntoma que muchos pasan por alto, pero que puede revelar problemas importantes en la planta.

Qué significa que le aparezcan manchas blancas al fruto del naranjo

naranjo (2) El cultivo del naranjo es fundamental en muchas regiones debido a la alta demanda de sus frutos.

Cuando veas tu árbol de naranjo y notes que su fruto tiene manchas blancas, puede que una de las opciones sea que la cochinilla se adhiere a la cáscara y al follaje, dejando parches blanquecinos o algodonosos. Se alimenta de la savia del árbol, debilitándolo y afectando el desarrollo del fruto.