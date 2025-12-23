Por qué tu naranjo tiene agujeros en sus hojas: qué significa y cómo solucionarlo

Si notaste que tu naranjo tiene hojas con agujeros, es importante prestar atención. Este síntoma suele indicar la presencia de plagas o enfermedades, y aunque al principio parece un daño menor, puede debilitar al árbol y afectar la producción de frutos si no se trata a tiempo.
El árbol de naranjo es uno de los frutales más comunes en patios y jardines, pero también uno de los primeros en mostrar signos visibles cuando algo no está bien. Entre las señales más frecuentes se encuentran los agujeros en las hojas, un síntoma que muchos pasan por alto, pero que puede revelar problemas importantes en la planta.
Qué significa que el naranjo tenga agujeros en las hojas
En la mayoría de los casos, los agujeros en las hojas aparecen porque insectos se alimentan del tejido vegetal. Sin embargo, también pueden deberse a factores ambientales o infecciones tal como:
Orugas y gusanos: se alimentan de las hojas durante la noche y dejan agujeros irregulares. Para solucionarlo debes retirar manualmente y aplicar insecticidas naturales como extracto de neem.
Escarabajos e insectos masticadores: dejan bordes mordidos o perforaciones bien visibles. Para eliminarlos usa jabón potásico o trampas naturales.
Enfermedades fúngicas: algunos hongos generan manchas que luego se secan y caen, formando agujeros. Usa fungicidas ecológicos y mejora la ventilación del árbol.
Daños por granizo o viento: algo también muy natural es que las hojas pueden romperse y generar orificios similares a los de una plaga.
Estrés ambiental: el exceso de sol, falta de agua o nutrientes pueden debilitar la hoja y hacerla más vulnerable. Para solucionarlo dale al naranjo un riego regular y una fertilización equilibrada.
Cómo solucionar el problema y evitar que vuelva
- Revisar el envés de las hojas con frecuencia.
- Podar las hojas muy dañadas.
- Mantener el suelo nutrido y bien drenado.
- Evitar el exceso de productos químicos.
- Usar remedios naturales de forma preventiva.