Por qué tu naranjo tiene agujeros en sus hojas: qué significa y cómo solucionarlo

hojas con agujeros Los agujeros que las orugas dejan en las hojas del naranjo suelen comenzar a lo largo de los bordes de la hoja.

Orugas y gusanos: se alimentan de las hojas durante la noche y dejan agujeros irregulares. Para solucionarlo debes retirar manualmente y aplicar insecticidas naturales como extracto de neem.

Escarabajos e insectos masticadores: dejan bordes mordidos o perforaciones bien visibles. Para eliminarlos usa jabón potásico o trampas naturales.

Enfermedades fúngicas: algunos hongos generan manchas que luego se secan y caen, formando agujeros. Usa fungicidas ecológicos y mejora la ventilación del árbol.

Daños por granizo o viento: algo también muy natural es que las hojas pueden romperse y generar orificios similares a los de una plaga.

Estrés ambiental: el exceso de sol, falta de agua o nutrientes pueden debilitar la hoja y hacerla más vulnerable. Para solucionarlo dale al naranjo un riego regular y una fertilización equilibrada.

Cómo solucionar el problema y evitar que vuelva

hojas del naranjo con plagas Es necesario estar muy atento al naranjo para evitar plagas y problemas que afecten su producción y crecimiento.