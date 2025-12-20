Por qué tu naranjo tiene hormigas en el tronco: qué significa y cómo eliminarlas

Estos insectos se alimentan de la savia del árbol y expulsan una sustancia dulce llamada melaza, que atrae a las hormigas. A cambio, las hormigas protegen a estas plagas, creando una relación perjudicial para el naranjo. Aunque no dañan directamente el tronco, su presencia son un problema para tu cítrico.

Estas favorecen la proliferación de plagas, debilitan al árbol al permitir que los insectos chupadores sigan alimentándose. Además, pueden provocar hojas amarillas, brotes deformes y caída prematura de flores y también aumentan el riesgo de hongos como la fumagina, que oscurece hojas y frutos.

Cómo solucionar el problema de las hormigas

hormoigas en naranjo Seguí estos consejos para cuidar tu naranjo de las hormigas.

Si la presencia de hormigas es constante, hay muchas hojas pegajosas o el naranjo deja de florecer o fructificar, es importante actuar de inmediato. Cuanto antes se elimine la causa, más fácil será recuperar la salud del árbol.

Para ello tienes que determinar la presencia de hormigas en la base de los troncos a finales de abril. En aquellos árboles donde la actividad sea alta, debes podar la base de la falda de los árboles para evitar que las ramas toquen el suelo y evitar que las hierbas alcancen la base de los árboles, de esta forma las hormigas solo pueden subir por el tronco.

Rodea los troncos con algún material pegajoso que evite la subida de las hormigas a través del tronco del naranjo. Aunque el material pegajoso puede resultar fitotóxico para los árboles, especialmente si son jóvenes y están expuestos al sol, por ello se recomienda rodear unos 20-30 cm del tronco con cinta y posteriormente aplicar el material pegajoso sobre la cinta en lugar de sobre el tronco directamente.

El material utilizado debe durar desde mayo hasta octubre, por lo que deberá comprobarse regularmente su eficacia y renovarlo. Por último, opta por soluciones caseras y ecológicas como espolvorear canela o tierra de diatomeas en la base del tronco o plantar cerca menta, albahaca o lavanda, que ayudan a repeler insectos.