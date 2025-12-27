Un conductor alcoholizado volcó este sábado a la madrugada con su Volkswagen Polo Classic en la intersección de Ruta 84 y 87 en Luján de Cuyo. Al ser asistido por personal policial, la prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2 gramos de alcohol por litro de sangre, el cuádruple de lo permitido por ley.
Volcó su auto en Luján, dijo que esquivó un zorro y luego se comprobó que manejaba alcoholizado
El conductor, de 32 años, manejaba por Luján de Cuyo con el cuádruple de alcohol en sangre de lo permitido por ley
El hecho ocurrió a las 2.44, cuando a través de una llamada al 911 se alertó sobre un vuelco en solitario y la presencia de un automovilista que inicialmente se encontraba atrapado dentro del vehículo.
Al arribo de los efectivos de la Comisaría 48 de Agrelo, el hombre, de 32 años, ya había logrado salir del habitáculo y presentaba diversas escoriaciones.
Según el testimonio del propio conductor ebrio, mientras circulaba por calle Cipolletti de sur a norte, un zorro se le cruzó repentinamente. Al intentar esquivarlo, perdió el dominio del rodado y volcó a un costado de la banquina, quedando el auto con las ruedas hacia arriba.
Posteriormente, se le realizó el control de alcoholemia, que confirmó que el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ante esta situación, se procedió a la confección del debido proceso contravencional por infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9.099.