Volcó su auto en Luján, dijo que esquivó un zorro y luego se comprobó que manejaba alcoholizado

El hecho ocurrió a las 2.44, cuando a través de una llamada al 911 se alertó sobre un vuelco en solitario y la presencia de un automovilista que inicialmente se encontraba atrapado dentro del vehículo.

Al arribo de los efectivos de la Comisaría 48 de Agrelo, el hombre, de 32 años, ya había logrado salir del habitáculo y presentaba diversas escoriaciones.