Video: la reacción de dos padres al ser acusados de la muerte de su bebé de 10 meses

Los padres fueron condenados por la muerte de la bebé.

La muerte de la bebé

Seth Welch descubrió a su bebé sin vida en su cuna y llamó al 911, describiéndola fríamente como "muerta como un clavo de puerta". Antes de alertar a las autoridades, contactó a sus padres y realizó actividades cotidianas, como textear sobre vender una cabra.

Tatiana Fusari, por su parte, admitió que sabían del bajo peso de la bebé desde hacía un mes, pero no buscaron ayuda médica por temor a que le quitaran a sus hijos —como había ocurrido previamente— y por "razones religiosas".

El video viral corresponde a la audiencia de acusación del 8 de agosto de 2018, donde aparecieron por videoconferencia. Al escuchar que enfrentaban cargos de por el crimen por negeligencia, la reacción fue inmediata. El padre quedó boquiabierto, mientras la madresollozaba.

El juicio de Seth Welch en enero de 2020 y arribó a una condena por homicidio y abuso infantil. Fue sentenciado a prisión perpetua.

Tatiana Fusari enfrentó un proceso más complejo. Inicialmente, alegó ser víctima de violencia de género y en su juicio de 2021, testificó sobre años de maltrato, incluyendo amenazas con arma. Sin embargo, el jurado la encontró culpable por la muerte de la bebé y recibió la misma pena que el padre.