Un adolescente y un joven fueron detenidos con una moto robada en Las Heras

Los dos sujetos intentaron fugarse cuando fueron detectados por la Policía en una moto que tenía pedido de secuestro por robo desde el 23 de diciembre

Redacción de UNO
La moto que fue recuperada tras detener a dos sujetos que circulaban por Las Heras sin patente y en actitud sospechosa.

Foto: gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Las Heras luego de una breve persecución policial. Los sujetos intentaron evadir a los efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) cuando circulaban en una moto que tenía pedido de secuestro por robo.

El hecho ocurrió este viernes en la intersección de calle 3 de Febrero y Chacabuco, en Las Heras, cuando personal policia realizaba maniobras operativas.

Fue en ese momento que observaron a dos personas en una moto sin chapa patente y en actitud sospechosa.

Corazón negro. Así les dicen a los de la UMAR.
Efectivos de la UMAR realizaban un patrullaje de rutina cuando detectaron a los dos sujetos en la moto sin patente. Era robada.

Intento de fuga en Las Heras

Al intentar identificarlos, los motociclistas hicieron caso omiso a las indicaciones de la Policía y aceleraron, dando inicio a una persecución. La fuga finalizó a pocas cuadras cuando los sospechosos arrojaron el rodado e intentaron escapar a pie en distintas direcciones.

Poco después, los uniformados lograron aprehender a los dos sujetos: uno de 21 años y el otro de 16 años. También se recuperó la motocicleta, una Gilera VC 150cc, dominio A060CRJ, que poseía un pedido de secuestro activo por "robo simple" con fecha del 23 de diciembre de 2025.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, que dispuso la detención de los dos individuos que se trasladaban en la moto robada y la confección de las actas correspondientes.

