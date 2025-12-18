Triumph presentó en Mendoza la nueva moto Tiger Sport 800

Este lanzamiento se produce en un contexto de marcado crecimiento de Triumph en Argentina. En los últimos meses, la compañía inauguró tres nuevos concesionarios y avanza con cinco aperturas adicionales, fortaleciendo su red comercial. A este desarrollo territorial se sumó un desempeño comercial destacado: en 2025 la marca incrementó un 250% su participación de mercado respecto de 2024 y triplicó su volumen de ventas, impulsada por la ampliación de su gama de productos.

Solo durante 2025, Triumph lanzó ocho nuevos modelos y renovaciones, consolidando su posicionamiento en distintos segmentos. Como resultado de este proceso, Triumph Argentina alcanzó un hito histórico al ubicarse en el cuarto puesto del ranking internacional de importadores, la mejor posición lograda por el país desde la llegada de la marca.

Una moto pensada para la ciudad y la ruta

La nueva Tiger Sport 800 fue desarrollada para combinar un manejo ágil con la comodidad necesaria para viajes de larga distancia. Está equipada con un motor tricilíndrico de 800 cc que entrega 115 CV de potencia y garantiza una respuesta rápida y progresiva, tanto en uso urbano como en ruta.

El modelo ofrece una posición de manejo erguida y confortable, suspensiones ajustables y un conjunto pensado para facilitar la conducción diaria y los viajes prolongados. Además, incorpora modos de conducción, asistencias electrónicas que mejoran la seguridad y un completo equipamiento tecnológico que incluye iluminación full-LED, tablero digital y conectividad con el teléfono.

foto3 Una moto pensada para el motociclista que busca potencia, tecnología y confort en ciudad y ruta.

Durante la presentación, Juan Pablo Balzano, responsable de Triumph en Argentina, destacó que la Tiger Sport 800 “El motor tricilíndrico de la Tiger Sport 800 entrega la potencia y las sensaciones que todo motociclista busca, tanto en la ciudad como en los viajes de fin de semana. Su respuesta progresiva, la combinación entre agilidad y estabilidad, y una posición de manejo confortable crean una experiencia equilibrada y muy disfrutable. Las asistencias electrónicas —acelerador electrónico, ABS y control de tracción optimizados para curvas, junto con los tres modos de conducción— brindan un rendimiento superior. Con el Triumph Shift Assist y el control de velocidad, la Tiger Sport 800 ofrece una conducción potente, segura y sumamente placentera.”

La nueva Triumph Tiger Sport 800 se comercializa en Argentina con una garantía transferible de dos años sin límite de kilometraje y un intervalo de servicio cada 16.000 kilómetros. Está disponible en color Sapphire Black, con un precio de U$S 23.000, y opciones de financiación de hasta el 80% de la unidad a través de BBVA.

Grupo Corven: trayectoria y evolución

Grupo Corven es un conjunto de empresas de capitales nacionales y operatoria internacional, en constante movimiento y evolución, con una sólida trayectoria industrial de más de 55 años. Nuestra visión es ser líderes en soluciones integrales de movilidad ofreciendo la mejor experiencia de calidad y servicio.

foto4 La marca británica Triumph, representada en Argentina por el Grupo Corven.

El grupo está conformado por cuatro unidades de negocio especializadas en movilidad:

Movilidad Individual (producción y comercialización de motos y otros vehículos de uso urbano). Automotriz (producción y distribución de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros). Autopartes (con foco en el llamado “undercar”). Neumáticos (tanto para vehículos particulares como comerciales).

Además, el grupo ha ampliado sus horizontes a otros negocios, tales como Energía, Agro, Financiero, entre otros.

Grupo Corven posee un potente porfolio de marcas, cada una de las cuales ofrecen respuestas innovadoras en soluciones y servicios para la movilidad del futuro.