El misterio de la Antártida que fue finalmente resuelto: qué significa

Así fue como descubrieron que la Antártida posee miles de colinas y crestas desconocidas y que las cordilleras que posee el continente blanco ahora se ven más claras que nunca.

Si bien, este nuevo mapa promete ser el más completo hasta el momento, los propios investigadores admiten que puede variar un poco del que sea, en el futuro, el definitivo.

Este nuevo mapa además tiene una función muy importante, ya que a través de él, se puede saber cómo responderá la Antártida al cambio climático y cómo afectará esto al aumento del nivel del mar.

"Antes, era como tener una cámara con rollo fotográfico y píxeles granulados, y ahora tienes una imagen digital con el zoom adecuado", afirmó Ockenden, investigadora de la Universidad de Grenoble-Alpes a la BBC.

mapa de la antartida

El misterio de la Antártida

Más allá del nuevo mapa de la Antártida, los propios científicos entienden que debajo del hielo de la Antártida, los misterios siguen siendo muchos, aunque la posibilidad de tener un mapa más completo y detallado es algo que los emociona por todo lo que esto permite.

Sin embargo, los hombres de la ciencia saben que la Antártida no se termina con sus cordilleras y colinas, que debajo del suelo los aguardan más misterios y que el continente es único en todo sentido.