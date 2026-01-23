El misterio de la Antártida que fue finalmente resuelto: qué significa

La Antártida siempre ha sido un misterio para los científicos. Las enormes capas de hielo que cubren su superficie guardan muchos secretos. Por eso mismo, un grupo de trabajadores de la ciencia decidió aplicar un conocimiento y formar un mapa de lo que esconde este territorio tan misterioso.
Este nuevo mapa es muy importante para los científicos, ya que revela cómo es la Antártida debajo de las capas de hielo y lo hace de una manera que no tiene precedentes, ahondando en detalle en los diversos paisajes que posee el continente blanco.
El mapa que revela qué hay debajo del hielo en la Antártida
Para realizar este mapa, los investigadores, como Helen Ockenden, de la Universidad de Grenoble-Alpes, tuvieron que recurrir a datos satelitales y a la física del movimiento de los glaciares antárticos. De esa manera pudieron ver, de una manera aproximada, cómo se vería la Antártida sin sus capas de hielo.
Así fue como descubrieron que la Antártida posee miles de colinas y crestas desconocidas y que las cordilleras que posee el continente blanco ahora se ven más claras que nunca.
Si bien, este nuevo mapa promete ser el más completo hasta el momento, los propios investigadores admiten que puede variar un poco del que sea, en el futuro, el definitivo.
Este nuevo mapa además tiene una función muy importante, ya que a través de él, se puede saber cómo responderá la Antártida al cambio climático y cómo afectará esto al aumento del nivel del mar.
"Antes, era como tener una cámara con rollo fotográfico y píxeles granulados, y ahora tienes una imagen digital con el zoom adecuado", afirmó Ockenden, investigadora de la Universidad de Grenoble-Alpes a la BBC.
El misterio de la Antártida
Más allá del nuevo mapa de la Antártida, los propios científicos entienden que debajo del hielo de la Antártida, los misterios siguen siendo muchos, aunque la posibilidad de tener un mapa más completo y detallado es algo que los emociona por todo lo que esto permite.
Sin embargo, los hombres de la ciencia saben que la Antártida no se termina con sus cordilleras y colinas, que debajo del suelo los aguardan más misterios y que el continente es único en todo sentido.