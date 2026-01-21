Un mapa de la geografía de la Antártida: esto es lo que hay bajo el hielo

El lecho deja una huella tenue en el hielo que lo cubre. Aunque el espesor amortigua los rasgos afilados, cuando la masa fluye sobre valles y cañones enterrados, la superficie se hunde ligeramente o cambia de velocidad. Los satélites lograron detectar esas pequeñas señales a gran escala. El objetivo del estudio no consistió en reemplazar los datos de campo, sino en conectarlos para llenar los espacios vacíos donde las encuestas directas eran limitadas.

Detalles revelados por el nuevo mapa

antartida mapa Las imágenes permitieron analizar la topografía de la Antártida.

Los autores del estudio reportaron que su trabajo resolvió características de "mesoescala", con un tamaño de entre 2 y 30 kilómetros. Este rango resulta esencial porque influye en la dinámica glaciar, algo que los productos anteriores a escala continental a menudo difuminaban. Con este nivel de detalle añadido, el lecho reconstruido mostró valles profundos de estilo alpino, tierras bajas erosionadas y extensos canales que se extienden por cientos de kilómetros y que pudieron originarse antes de la glaciación moderna.

Robert Bingham, coautor del trabajo, señaló la sorpresa que causó capturar tanto detalle de la topografía del lecho, como colinas y cañones, reflejados en la forma de la superficie ubicada muy por encima. Aunque el hielo de tres kilómetros de espesor pasa sobre un cañón de 100 metros de profundidad, la elevación superior solo cae unos pocos metros. Duncan Young, geofísico de la Universidad de Texas en Austin, comentó que este avance sirve como una guía importante para futuras investigaciones y modelos climáticos, tal como se publicó en la revista Science.