Un mapa de la geografía de la Antártida: esto es lo que hay bajo el hielo

Científicos de la Universidad de Edimburgo produjeron una imagen mucho más nítida del terreno que yace sepultado bajo kilómetros de nieve compactada. El trabajo se centró en la Antártida, un lugar donde enormes capas cubren valles rígidos, canales profundos y otras características geográficas que resultaban muy difíciles de detectar con métodos anteriores. Estas formaciones ocultas importan porque dirigen el flujo y determinan la rapidez con la que las masas heladas llegan al océano.
Tener una mejor visión del suelo subyacente permite afinar los pronósticos sobre la pérdida de masa glaciar y reducir la incertidumbre en las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar. Helen Ockenden y sus colegas crearon este nuevo mapa a escala continental para resolver dudas persistentes sobre la topografía oculta. Las corrientes rápidas actúan como corredores de drenaje para grandes partes del continente, y el lecho rocoso funciona como un control maestro de este proceso.
La tecnología aplicada sobre la Antártida
El equipo combinó mediciones de alta resolución obtenidas mediante satélites de la superficie con datos limitados sobre el grosor de la capa helada. Utilizaron un método llamado Análisis de Perturbación del Flujo de Hielo (IFPA). En lugar de depender principalmente de escaneos aéreos dispersos, esta técnica se apoyó en la física del movimiento: los cambios sutiles en la superficie delatan lo que ocurre kilómetros más abajo. Si el lecho se mapea con demasiada suavidad, los modelos matemáticos fallan al identificar rutas y cuellos de botella importantes.
El lecho deja una huella tenue en el hielo que lo cubre. Aunque el espesor amortigua los rasgos afilados, cuando la masa fluye sobre valles y cañones enterrados, la superficie se hunde ligeramente o cambia de velocidad. Los satélites lograron detectar esas pequeñas señales a gran escala. El objetivo del estudio no consistió en reemplazar los datos de campo, sino en conectarlos para llenar los espacios vacíos donde las encuestas directas eran limitadas.
Detalles revelados por el nuevo mapa
Los autores del estudio reportaron que su trabajo resolvió características de "mesoescala", con un tamaño de entre 2 y 30 kilómetros. Este rango resulta esencial porque influye en la dinámica glaciar, algo que los productos anteriores a escala continental a menudo difuminaban. Con este nivel de detalle añadido, el lecho reconstruido mostró valles profundos de estilo alpino, tierras bajas erosionadas y extensos canales que se extienden por cientos de kilómetros y que pudieron originarse antes de la glaciación moderna.
Robert Bingham, coautor del trabajo, señaló la sorpresa que causó capturar tanto detalle de la topografía del lecho, como colinas y cañones, reflejados en la forma de la superficie ubicada muy por encima. Aunque el hielo de tres kilómetros de espesor pasa sobre un cañón de 100 metros de profundidad, la elevación superior solo cae unos pocos metros. Duncan Young, geofísico de la Universidad de Texas en Austin, comentó que este avance sirve como una guía importante para futuras investigaciones y modelos climáticos, tal como se publicó en la revista Science.