Estados Unidos enfrenta el café más caro por el cambio climático y nuevos aranceles

El café se encarece por aranceles y tensiones comerciales

A la crisis climática se suma la política comercial. Los aranceles del 10% aplicados por Estados Unidos a países productores como Brasil, Colombia y Etiopía presionan aún más los costos.

cafe-aranceles-precio-freepik-(1) Los aranceles del 10% aplicados por Estados Unidos a países productores como Brasil, Colombia y Etiopía presionan aún más los costos del precio del café. Crédito: Freepik.

La incertidumbre generada por anuncios y amenazas de nuevos impuestos llevó a importadores y tostadores a replantear contratos, abastecimiento y precios finales.

Los aranceles del 10% aplicados por Estados Unidos a países productores como Brasil, Colombia y Etiopía presionan aún más los costos.

Pequeños productores y consumidores sienten el impacto del café más caro

Para tostadores artesanales, absorber el aumento es casi imposible. Muchos trasladan parte del costo al consumidor, mientras temen una caída de la demanda en un contexto de menor confianza económica.

Aun así, algunos apuestan a crecer, fortalecer vínculos con agricultores y ofrecer experiencias de calidad, aunque reconocen que el cambio climático seguirá marcando el futuro del café.

¿Sos amante del café? Disfrutá cada taza: todo indica que su precio seguirá en alza y consumirlo podría volverse cada vez menos accesible.