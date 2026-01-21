Estados Unidos enfrenta el café más caro por el cambio climático y nuevos aranceles

El café de todos los días ya no es solo una costumbre: se está convirtiendo en un lujo. El cambio climático reduce las cosechas y los aranceles comerciales amenazan con encarecer aún más una bebida esencial para millones de personas.
El cambio climático reduce la producción mundial de café
Las sequías extremas y el aumento de temperaturas golpearon de lleno a Brasil y Vietnam, los mayores productores de café del mundo. Aunque la producción global no se detuvo, quedó muy por debajo de lo esperado, impulsando los precios internacionales.
En febrero, el valor del café crudo alcanzó su máximo histórico, superando incluso el récord de 1977, cuando una helada devastó la producción brasileña.
El café se encarece por aranceles y tensiones comerciales
A la crisis climática se suma la política comercial. Los aranceles del 10% aplicados por Estados Unidos a países productores como Brasil, Colombia y Etiopía presionan aún más los costos.
La incertidumbre generada por anuncios y amenazas de nuevos impuestos llevó a importadores y tostadores a replantear contratos, abastecimiento y precios finales.
Los aranceles del 10% aplicados por Estados Unidos a países productores como Brasil, Colombia y Etiopía presionan aún más los costos.
Pequeños productores y consumidores sienten el impacto del café más caro
Para tostadores artesanales, absorber el aumento es casi imposible. Muchos trasladan parte del costo al consumidor, mientras temen una caída de la demanda en un contexto de menor confianza económica.
Aun así, algunos apuestan a crecer, fortalecer vínculos con agricultores y ofrecer experiencias de calidad, aunque reconocen que el cambio climático seguirá marcando el futuro del café.
¿Sos amante del café? Disfrutá cada taza: todo indica que su precio seguirá en alza y consumirlo podría volverse cada vez menos accesible.
Fuente: AP News.