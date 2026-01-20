Cómo recuperar el color del césped en el jardín usando café: truco casero efectivo

A la hora de atravesar el verano, lo cierto es que el jardín se convierte en uno de los lugares protagonistas en casa, aunque muchos de ellos enfrentan un gran problema que se produce en las épocas más frías: la pérdida completa de color del césped.
Generalmente, el césped del jardín se pone amarillo por alta o exceso de agua, deficiencia de nutrientes, pH del suelo incorrecto, plagas, enfermedades fúngicas, sombra excesiva o por cortes inadecuados. Pero, como todo, tiene solución.
Cómo recuperar el color del césped usando café
El café puede ayudar a recuperar el color del césped porque sus posos aportan nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, mejoran la estructura del suelo y benefician a microorganismos.
Los que saben aclaran que el café que se implemente en el césped debe ser usado, ya que el fresco es demasiado ácido y puede quemar las raíces del jardín.
Demasiado café puede acidificar el suelo en exceso, lo que es perjudicial para la mayoría de los pastos. Por eso, tampoco es importante no excederse.
Para recuperar el color del césped usando café, usa posos usados y secos, espolvoréalos en una capa fina sobre las zonas amarillas y mezcla suavemente con un rastrillo antes de regar ligeramente, repitiendo este proceso cada dos semanas o una vez por mes.
De esta manera, y aunque no todos lo saben, el césped de tu jardín recuperará su color verde e intenso, sobre todo porque el café le aportará los nutrientes necesarios.
El paso a paso de este truco casero
- Seca los posos: extiende los posos de café usados en una bandeja y déjalos secar al sol por un par de días, revolviéndolos para evitar hongos.
- Espolvorea finamente: distribuye una capa muy delgada sobre el césped, concentrándote en las áreas más pálidas.
- Integra con el suelo: usa un rastrillo suave para mezclar el café con la capa superior del césped, evitando montículos.
- Riega ligeramente: un riego suave ayuda a que los nutrientes se incorporen a las raíces.
- Repite con moderación: aplica cada 15 a 30 días durante la primavera y el verano para mantener los beneficios.