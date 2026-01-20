Cómo recuperar el color del césped en el jardín usando café: truco casero efectivo

Los que saben aclaran que el café que se implemente en el césped debe ser usado, ya que el fresco es demasiado ácido y puede quemar las raíces del jardín.

Demasiado café puede acidificar el suelo en exceso, lo que es perjudicial para la mayoría de los pastos. Por eso, tampoco es importante no excederse.

Posos de café.jpg Los posos de café aportan nutrientes esenciales para recuperar la apariencia del café.

Para recuperar el color del césped usando café, usa posos usados y secos, espolvoréalos en una capa fina sobre las zonas amarillas y mezcla suavemente con un rastrillo antes de regar ligeramente, repitiendo este proceso cada dos semanas o una vez por mes.

De esta manera, y aunque no todos lo saben, el césped de tu jardín recuperará su color verde e intenso, sobre todo porque el café le aportará los nutrientes necesarios.

El paso a paso de este truco casero