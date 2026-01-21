Los mayas tenían razón: la predicción de su calendario que se cumplió durante siglos

Reiniciar la tabla al final de cada ciclo parecía ordenado, pero los pequeños desajustes temporales se acumulaban con las décadas. Un mes lunar dura aproximadamente 29,5 días, por lo que un conteo basado en días enteros terminaba por desfasarse del cielo real. Para evitar que la temporada de un eclipse llegara un día antes o después tras muchos ciclos, los especialistas idearon un método de corrección mediante tablas superpuestas, iniciando una copia nueva antes de terminar la anterior.

estudio calendario

El estudio señaló dos puntos de reinicio específicos, a los 358 y 223 meses, que permitían volver a encarrilar las fechas. Esta técnica combinaba correcciones frecuentes de errores pequeños con ajustes mayores tras muchas repeticiones del mismo lapso. Los modelos sugieren que este método combinado mantuvo la precisión del sistema dentro de un margen de 51 minutos a lo largo de 134 años, un límite de error notablemente bajo para la tecnología de la época.

La astronomía de los Mayas convivía con el registro cotidiano, donde los sacerdotes seguían tanto las temporadas agrícolas como los nombres sagrados de los días. La evidencia sugiere que la tabla de eclipses surgió de un conteo lunar continuo. Referencias históricas, como los fragmentos pintados en San Bartolo que datan de entre el 300 y el 200 a.C., muestran que esta práctica nació de una larga observación y no de una inspiración repentina.