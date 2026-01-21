El hijo de Nahuel Gallo cumplió 3 años y su mamá realizó una emotiva publicación en las redes

Luego, agregó: "Te amo Victor, agradezco inmensamente a Dios por que eres un niño sano, inteligente, amoroso. Aunque por ahora estamos rotos, quiero que sepas que tú papá te ama muchísimo y que estoy segura que hoy estará pensando mucho en ti. 409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel en Venezuela, que injusto, que cruel ha sido todo. Libérenlo YA, es inocente, saben que es inocente" y remató "esto es un crimen de lesa humanidad".

Un tuit en el que denuncia que Gallo sigue aislado

Doce días atrás, y después de esperar a que el gobierno de Venezuela, ya con Nicolás Maduro en Estados Unidos, diera señales de liberación de Nahuel Gallo, su esposa publicó su preocupación.

"Nahuel Gallo sigue aislado e incomunicado", manifestó en esa oportunidad. Lo hizo tras la liberación de 8 presos políticos detenidos en cárceles de Venezuela, por los que celebró pero a la vez, reclamó que todos los que se encuentren en situaciones similares sean liberados.