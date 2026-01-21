María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, que desde el 8 de diciembre de 2024 se encuentra preso en Venezuela, publicó en sus redes sociales fotos de su hijo Víctor, quien este 21 de enero cumplió 3 años, y aclaró que dos de sus tres años los ha pasado alejado de su padre.
El hijo de Nahuel Gallo cumplió 3 años y su mamá realizó una emotiva publicación en las redes
La esposa del gendarme Nahuel Gallo preso en Venezuela recordó que su hijo Víctor ha pasado 2 de los 3 años que tiene alejado de su padre. "Estamos rotos", dijo
"Te amo Víctor, aunque por ahora estamos rotos", manifestó la mujer, que luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, está a la expectativa de que liberen a su esposo y ya ha realizado numerosas notas y publicaciones al respecto.
Otro cumpleaños del hijo de Nahuel Gallo sin su papá
En su red social X y junto a cuatro fotos en las que se se puede ver el crecimiento de Víctor, en algunos momentos acompañado de Nahuel Gallo, María Alexandra Gómez escribió: "hoy es el Cumpleaños número 3 de Víctor, 2 de ellos apartado injustamente de su papá, ha sido un año durísimo, donde hemos luchado, tan chiquito le tocó vivir cosas que no tenia que estar viviendo", sostuvo la mujer.
Luego, agregó: "Te amo Victor, agradezco inmensamente a Dios por que eres un niño sano, inteligente, amoroso. Aunque por ahora estamos rotos, quiero que sepas que tú papá te ama muchísimo y que estoy segura que hoy estará pensando mucho en ti. 409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel en Venezuela, que injusto, que cruel ha sido todo. Libérenlo YA, es inocente, saben que es inocente" y remató "esto es un crimen de lesa humanidad".
Un tuit en el que denuncia que Gallo sigue aislado
Doce días atrás, y después de esperar a que el gobierno de Venezuela, ya con Nicolás Maduro en Estados Unidos, diera señales de liberación de Nahuel Gallo, su esposa publicó su preocupación.
"Nahuel Gallo sigue aislado e incomunicado", manifestó en esa oportunidad. Lo hizo tras la liberación de 8 presos políticos detenidos en cárceles de Venezuela, por los que celebró pero a la vez, reclamó que todos los que se encuentren en situaciones similares sean liberados.