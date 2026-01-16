Bullrich anunció que otro argentino está detenido en Venezuela y pidió su inmediata liberación

El caso de Roberto Baldo y su esposa detenidos en Venezuela

Bullrich tomó conocimiento del caso de Roberto Baldo a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. En su cuenta de X, Trotta difundió una imagen del matrimonio detenido e identificó a ambos.

bullrich El mensaje de Patricia Bullrich en X.

“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, escribió la abogada y promotora de derechos humanos.

El Gobierno insiste por el gendarme Nahuel Gallo Nahuel Gallo, el gendarme argentino.

Trotta concluyó su mensaje con un llamado a la liberación de todos los detenidos por razones políticas: “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por TODOS los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”.

Fuente: Noticias Argentinas