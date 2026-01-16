Bullrich anunció que otro argentino está detenido en Venezuela y pidió su inmediata liberación

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció en las últimas horas que existe otro ciudadano argentino detenido en Venezuela. Se trata de Roberto Baldo, quien permanece privado de su libertad junto a su esposa y se suma a los casos ya conocidos del gendarme Nahuel Gallo y de Germán Giuliani.
Según expresó Bullrich, figura política muy cercana al presidente Javier Milei, la situación de los presos políticos en Venezuela estaría subregistrada. “Como en toda dictadura, la información real se oculta”, afirmó, al tiempo que denunció detenciones sin debido proceso y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En tanto, a través de un mensaje publicado en la red social X, la ex ministra de Seguridad sostuvo: “Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”. Y agregó: “Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”.
El caso de Roberto Baldo y su esposa detenidos en Venezuela
Bullrich tomó conocimiento del caso de Roberto Baldo a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. En su cuenta de X, Trotta difundió una imagen del matrimonio detenido e identificó a ambos.
“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, escribió la abogada y promotora de derechos humanos.
Trotta concluyó su mensaje con un llamado a la liberación de todos los detenidos por razones políticas: “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por TODOS los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”.
Fuente: Noticias Argentinas