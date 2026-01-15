Aseguran que Estados Unidos inició la venta de petróleo venezolano con operaciones por US$500 millones

El presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo representa un paso clave para la seguridad energética de su país y permitirá avanzar en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana, afectada por años de caída en la producción y falta de inversión.

Donald Trump mantuvo un diálogo privado con Delcy Rodríguez sobre el futuro de la industria petrolera de Venezuela

Impacto en los mercados internacionales

Tras conocerse la noticia, los precios del petróleo registraron una baja superior al 3 % en los mercados internacionales. Tanto el Brent como el WTI reflejaron el impacto inmediato de la entrada de nueva oferta al mercado global, según consigna la agencia ANSA.

En Europa, compañías energéticas como Repsol sufrieron caídas en bolsa, con retrocesos superiores al 6 %, ante la expectativa de mayor competencia por el crudo venezolano. Analistas advierten que el efecto podría ser transitorio y dependerá de la evolución de la demanda global y de las decisiones de otros países productores.

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela

Escenario político y proyección regional

La reanudación de las ventas de petróleo ocurre en un contexto de cambios profundos en la política venezolana, tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Para especialistas, el acuerdo con Estados Unidos no solo tiene un impacto económico, sino también un fuerte componente geopolítico.

El control de las ventas y de los fondos generados busca garantizar transparencia, aunque también refuerza la influencia de Washington sobre el principal recurso estratégico de Venezuela. En ese escenario, el petróleo vuelve a ocupar un rol central en la reconfiguración de las relaciones internacionales del país.