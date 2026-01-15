Estados Unidos completó su primera venta oficial de petróleo venezolano, en el marco de un acuerdo energético entre Washington y la administración interina de Venezuela. Las primeras transacciones alcanzaron los 500 millones de dólares, marcando un hito tras años de sanciones y tensiones bilaterales.
Aseguran que Estados Unidos inició la venta de petróleo venezolano con operaciones por US$500 millones
Primeras operaciones y control financiero
La operación se concretó esta semana como parte de un acuerdo energético más amplio negociado entre funcionarios estadounidenses y venezolanos. El monto inicial de 500 millones de dólares quedará depositado en cuentas supervisadas por autoridades de Estados Unidos en Qatar, mientras avanza el plan de comercialización del crudo.
Según fuentes oficiales, esta primera venta es solo el inicio de una serie de operaciones que podrían extenderse durante las próximas semanas. El objetivo es colocar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano en el mercado internacional, principalmente a refinerías estadounidenses.
El presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo representa un paso clave para la seguridad energética de su país y permitirá avanzar en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana, afectada por años de caída en la producción y falta de inversión.
Impacto en los mercados internacionales
Tras conocerse la noticia, los precios del petróleo registraron una baja superior al 3 % en los mercados internacionales. Tanto el Brent como el WTI reflejaron el impacto inmediato de la entrada de nueva oferta al mercado global, según consigna la agencia ANSA.
En Europa, compañías energéticas como Repsol sufrieron caídas en bolsa, con retrocesos superiores al 6 %, ante la expectativa de mayor competencia por el crudo venezolano. Analistas advierten que el efecto podría ser transitorio y dependerá de la evolución de la demanda global y de las decisiones de otros países productores.
Escenario político y proyección regional
La reanudación de las ventas de petróleo ocurre en un contexto de cambios profundos en la política venezolana, tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Para especialistas, el acuerdo con Estados Unidos no solo tiene un impacto económico, sino también un fuerte componente geopolítico.
El control de las ventas y de los fondos generados busca garantizar transparencia, aunque también refuerza la influencia de Washington sobre el principal recurso estratégico de Venezuela. En ese escenario, el petróleo vuelve a ocupar un rol central en la reconfiguración de las relaciones internacionales del país.