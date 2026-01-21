Se ganó una camioneta en una rifa para ayudar a un joven con cáncer y decidió devolverla

rifa joaquin sarame Así difundían la rifa para ayudar a Joaquín Saromé.

El número ganador y el testimonio de Rosa

Rosa había comprado el 354, el ganador. “La verdad es que es muy bonito. Es la primera vez que gano algo. Yo había comprado el número, pero no con la intención de ganar, sino con la intención de colaborar”, contó Ocampo a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.

La mujer explicó que la compra del número fue de manera casual, que se enteró mientras trabajaba en la casa de una familia, quienes le comentaron la situación de Joaquín. Incluso comentó que habían pasado varios días desde que lo compró y ya se había olvidado. "Me llaman y me dicen que soy la ganadora de esta camioneta”, recordó.

Al principio se sorprendió pero con el correr de los días, y luego de interiorizarse más en la historia de Joaquín, tomó la decisión de dejarle a la familia la camioneta.

"Porque yo también soy mamá y soy abuela y las cosas en la vida siempre dan vueltas", reflexionó. "Uno siempre puede necesitar, si no es en esto, es en otro", añadió.

“Se las dejo porque ellos lo necesitan, porque todavía les queda mucho por caminar con el tema de su hijo. Yo sé que esa camioneta también los lleva y los trae a donde ellos realmente necesitan ir”, expresó.

La mujer es oriunda de Salta pero hace 5 años vive en Malargüe

Durante la charla, Rosa contó que es oriunda de Tartagal, en Salta, y que hace 5 años se mudó a Malargüe.

Además, comentó que tiene previsto viajar al norte para visitar a su familia y que, al regresar, espera poder encontrarse personalmente con los Saromé. “Es una familia que no conozco, pero llegará el momento de compartir unos mates”, dijo.

Joaquín está en su hogar recuperándose de la última operación que tuvo lugar el 3 de enero, donde los médicos extirparon el hueso afectado, lo que llevó a tener que reemplazarle la tibia y la rodilla, según comunicaron en el diario MalalWeb.

“Me siento tranquila porque sé que vuelve a estar en manos de ellos el vehículo. Me siento feliz y tranquila. Yo sé que no es mucho, pero es algo”, concluyó Rosa en la entrevista periodística.