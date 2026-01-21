Temperaturas peligrosas para la salud: alerta amarilla en tres provinicas

Alerta por temperaturas altas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente altas en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Córdoba. En estos lugares se esperan máximas a partir de 30 °C y hasta 35 °C.

mapa_temp_extremas (18) Estas son las provincias afectadas por altas temperaturas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.