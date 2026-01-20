Dos provincias se mantienen en alerta por fuertes tormentas este martes 20 de enero

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Jujuy y Salta. El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.