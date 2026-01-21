El Gobierno oficializó el cronograma de venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y sus repeticiones. Desde el sábado 24 de enero, a las 13, y hasta el lunes 2 de febrero, estará habilitada la venta para el público nacional y extranjero. Los mendocinos, en tanto, tendrán su ventana a partir del jueves 12 de febrero.
Vendimia 2026: confirmaron los precios y fechas para la venta de entradas al Frank Romero Day
Los nacionales y extranjeros podrán comprar los tickets para la Fiesta Nacional de la Vendimia desde el 24 de enero. Los mendocinos, a partir del 12 de febrero
El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario del espectáculo "90 cosechas de una misma cepa", bajo la dirección general de Pablo Perri, en una puesta que promete celebrar la historia vitivinícola de la provincia.
El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo, noche en la que también se realizará la elección y coronación de la nueva soberana nacional.
En tanto que la segunda noche, el domingo 8 de marzo, luego del espectáculo artístico y, como es habitual, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.
La venta de entradas se realizará exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar, de acuerdo a lo que confirmaron desde la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.
Además, el Gobierno aclaró, como en años anteriores, que las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. Aunque aún no aclararon cómo pueden ser adquiridas.
Venta de entradas para público mendocino: cuándo y cuánto salen
El público de Mendoza podrá adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive.
Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.
Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.
Valor de las entradas para turistas extranjeros y nacionales
Los precios para turistas extranjeros y nacionales para el Acto Central serán: sector Malbec, $70.000; Cabernet Sauvignon, $50.000; Chardonnay, $45.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $63.000; Tempranillo 1 y 5, $50.000 y para el sector Bonarda $45.000.
En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será: para el sector Malbec, $56.000; Cabernet Sauvignon, $42.000; Chardonnay, $39.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $49.000; Tempranillo 1 y 5, $42.000, y para el sector Bonarda, $39.000.
El canje de entradas
Una vez adquiridas las entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje aún no fueron comunicados.