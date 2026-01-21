Vendimia 2026: confirmaron los precios y fechas para la venta de entradas al Frank Romero Day

fiesta de la vendimia Foto: Subsecretaría de Cultura

En tanto que la segunda noche, el domingo 8 de marzo, luego del espectáculo artístico y, como es habitual, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar, de acuerdo a lo que confirmaron desde la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Además, el Gobierno aclaró, como en años anteriores, que las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. Aunque aún no aclararon cómo pueden ser adquiridas.

Venta de entradas para público mendocino: cuándo y cuánto salen

El público de Mendoza podrá adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive.

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

Valor de las entradas para turistas extranjeros y nacionales

Los precios para turistas extranjeros y nacionales para el Acto Central serán: sector Malbec, $70.000; Cabernet Sauvignon, $50.000; Chardonnay, $45.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $63.000; Tempranillo 1 y 5, $50.000 y para el sector Bonarda $45.000.

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será: para el sector Malbec, $56.000; Cabernet Sauvignon, $42.000; Chardonnay, $39.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $49.000; Tempranillo 1 y 5, $42.000, y para el sector Bonarda, $39.000.

El canje de entradas

Una vez adquiridas las entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje aún no fueron comunicados.