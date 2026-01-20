Juanita se sometió a una cirugía de 3 horas y media que superó todas las expectativas

Embed - El post cirugía de Juanita, que ya lleva 8 operaciones

La valiente niña mendocina

Desde este martes -quinto día después de la última cirugía- Ruth, la mamá de Juanita, empezó a estirar el brazo derecho con una llavecita que viene para el tutor. Media vuelta en el sector del húmero. Un cuarto de vuelta en el cúbito.

"El doctor la va a controlar la semana que viene y el 4 de febrero le hacen una placa. Este proceso es largo, dura entre 5 o 6 meses, lo que es estirar y enderezar", explicó Ruth desde España en comunicación con Diario UNO.

Juanita Ghiotti, cuando tenía los tutores en el brazo izquierdo.

"Primero estiramos, después enderezamos y después estiramos un poco más para que no queden tensos los tendones. Cuando pasen estos meses, Juanita tiene que entrar de nuevo al quirófano para retirarle todo y ya terminar con el proceso", completó.

La pequeña padece agenesia del radio bilateral, una enfermedad que le provoca malformaciones en sus brazos y manos. Desde hace un tiempo vive en España con sus padres y su hermano para un tratamiento de salud en el hospital HM Nens, de Barcelona. Es atendida por el reconocido médico Francisco Soldado, uno de los pocos especialistas del mundo en esta enfermedad, quien trabaja para mejorarle su calidad de vida.

La vida de Juanita después de la cirugía

Ruth describió cómo es la vida de Juanita luego de atravesar 9 cirugías. Los días posteriores son "fatales". En las noches no duerme, tiene dolores y los tutores le incomodan. Pero se va acostumbrando con el correr de los días.

"No para un segundo a pesar de que no puede comer por sí sola, que no puede ir al baño, pero no para", relató Ruth sobre su estado de ánimo.

Juanita le encuentra la vuelta para hacer las tareas sin sus manos. Todavía no las puede usar. "Ya le agarró la mano al control para cambiar el televisor, porque hasta ha utilizado la nariz para cambiar de canales. Los niños se las ingenian, así que ya está muy bien. El lunes le hizo tatuajes a su papá pero con una fibra en la boca, como no podía con las manos".

Está muy bien de ánimo, acotó Ruth. Incluso le han retirado un antibiótico que usaba hace tiempo, cuando descubrieron que también tiene pioderma gangrenoso, una afección poco frecuente que causa llagas grandes y dolorosas en la piel.

Solo si tiene dolores toma Tramadol o Paracetamol. Como rutina, todas las noches Ruth le coloca refrigerante en la mano recién operada porque aún la tiene inflamada y le duele.

Juanita y un notición para las fiestas

Ruth no lo esperaba, pero un empresario mendocino -que no quiere que se sepa su nombre- la llamó el 27 de diciembre. Habló con Juanita y la nena le contó que extrañaba mucho Mendoza, su casa y sus perros.

El hombre le pidió a Juanita que le volviera a pasar con su mamá. "¿Por qué no se vienen unos días a Mendoza?", le preguntó.

Juanita Ghiotti 2.jpg

"Ahí le respondo que sería fascinante viajar, pero no sé cómo será con el tema de entrar y salir del país. El tema también era el costo del pasaje. Si lo sacás a muy corto plazo cuesta casi $2.500.000 cada uno. Ahí me dijo: si están disponibles esos viajes para el 29 -esto fue el 27-, yo te regalo los pasajes ida y vuelta", contó Ruth.

No le contaron la noticia a los niños hasta tener confirmación de que podían viajar. No tienen un visado de salud -cuesta 15.000 euros- sino de turistas, por lo que se complica volver a ingresar a España. Tienen la documentación del alquiler, del médico que avala que no van a Barcelona a trabajar sino por un tratamiento de salud. En cancillería les dijeron que no había problema.

El drama fue a la vuelta.

Tenían que hacer Mendoza-Chile y del vecino país salir a España en un avión de Avianca.

"Nos piden el pasaporte y un policía nos dijo que no podíamos volver porque no somos ciudadanos ni tenemos residencia. En ese momento le explico que volvíamos por un tema de salud. Cuando le pasé las noticias y toda la documentación médica que teníamos, me dijo que no y que íbamos a ser deportados en el próximo avión que salía a Argentina de nuevo", contó Ruth.

Los aislaron en una sala. Estuvieron una hora y media esperando, mientras Ruth trató de buscar ayuda con todos los funcionarios que están al tanto de Juanita.

El problema no era volver a Mendoza. El tema es que si los deportaban no podían volver a España por 5 años. Si pasaba eso, Juanita se perdía de sacarse los tutores. Y en 5 años no se puede operar. Se puede operar hasta los 8, que los cumple ahora en junio.

"En un momento vuelve el policía y nos da la noticia de que nos van a hacer una excepción de dejarnos entrar porque entendían la situación, que no me iban a pedir ninguna documentación que avalara lo que le estábamos diciendo porque nos creían", recordó Ruth.

Después de todo este mal momento que tuvieron que pasar, desde Cancillería ya activaron un protocolo para que Juanita y su familia puedan tener un visado de salud.

Juanita y la vuelta al colegio

Juanita y su hermano Francesco, de 11 años, están escolarizados en España. Juanita tiene una beca completa y su hermano una al 50%. Ahora, están buscando la alternativa para que regrese a las clases -luego del receso de invierno europeo-.

"Lo que pasa es que mucho no queremos nosotros como papás, porque la tienen que asistir al 100%. Le tienen que dar la merienda, llevar al baño y desde el colegio nos dan toda esa ayuda, hasta inclusive le ponen una tutora para que ella vaya igual al colegio. Pero pensamos que dentro de esta semana es muy pronto", explicó la madre.

Juanita Ghiotti

Así las cosas, están viendo si el lunes ya puede reintegrarse a la escuela con una tablet. Lo principal no es el aprendizaje, que si bien es importante, lo que buscan es que vuelva a su red de contención que ha formado con sus compañeros de colegio.

Porque ambos se integraron muy bien en sus respectivas escuelas y eso ha sido la clave para poder sobrellevar las emociones que provocan estar aproximadamente a 11.000 kilómetros lejos de casa.

El agradecimiento de Juanita y su familia a todos los mendocinos

Ruth comentó que le encantaría que todos los mendocinos se sientan agradecidos por lo que han ayudado, tanto económicamente como con apoyo emocional a Juanita.

"Me quedo hasta tarde contestando mensajes en las redes sociales para agradecer a la gente porque nos escriben todo el tiempo", explicó la mendocina, luego de dimensionar la cantidad de gente por la llegada que ha tenido el caso que fue difundido por influencers como Santiago Maratea y periodistas reconocidos como Andy Kusnetzoff.

"A Juanita yo le leo los mensajes o los ve ella porque le instalé las redes sociales en la tablet para que también vea los comentarios de la gente, que son muy lindos. Y me dice: mamá, todos me dicen cosas re lindas y no me conocen. Entonces es como que hasta ella se sorprende por la actitud de la gente con ella, el amor que le dan y le brindan", expresó Ruth.

"Todos esos mensajes que le mandan son gratificantes no solo para ella, sino para la familia. Y nosotros acá estamos solo los 4. Franco, Francesco, Juanita y yo. Entonces nos hace muy difícil", sumó.

Ruth recordó que cuando volvieron a Mendoza, Juanita empezó a especular si la podían operar allá y podían volver después. "Francesco me dice: 'mamá, ¿me puedo quedar con mis abuelos?' Fue como muy lindo volver pero a la vez fue muy difícil porque empezamos a ver la realidad del afecto de la familia, de la gente y es difícil estar con un tratamiento tan lejos", cerró con la esperanza de que cada vez falta menos para el regreso a su hogar.