La faceta artística de Juanita Ghiotti y sus deseos para la llegada de los Reyes Magos

Durante el 2023 Juanita fue intervenida 4 veces y ahora viajó a Santiago del Estero para ver cómo va su recuperación. En caso de que sea necesario, nuevamente se someterá a una cirugía.

Ruth Ávila, su mamá, asegura que Juanita está evolucionando favorablemente y hace cosas que antes no podía, como maquillarse o peinarse, al no tener dedo pulgar.

Los sueños de Juanita

"Juanita es una niña muy alegre, muy despierta", asegura la mamá. Pese a haber atravesado tantos momentos difíciles, ella es un sostén importante de la familia.

"Cuando me ha visto mal a mi o a su papá, nos dice que ella ahora está bien y que ya no le duele nada"

La pequeña está fascinada con el mundo del modelaje y los maquillajes. "Todos los días me pregunta cuándo será modelo", sostiene su mamá. Una marca de ropa la invitó a posar sus prendas y desde ese día Juanita no deja de pensar en cuándo la convocarán nuevamente.

Para Papá Noel pidió una pelota de rehabilitación y un monopatín, y para los Reyes Magos quiere recibir maquillajes.

Ruth relata que Juanita es consciente de todo lo que le sucedió porque con el papá le contaron todo.

Ha sido muy valiente por todo lo que ha pasado

La gran colecta para Juanita

El año pasado los Ghiotti necesitaban recaudar $17 millones para la cirugía, más pasajes para toda la familia y estadía por 6 meses, que era el tiempo que la pequeña debía realizar fisioterapia en un hospital de Barcelona. Los mendocinos estuvieron presentes y acompañaron en esta cruzada solidaria. Incluso el propio gobernador Rodolfo Suarez les dio una mano en ese entonces.

Muchos del mundo del espectáculo compartieron la historia de la niña para que más personas pudieran colaborar. Además, la mamá de Juanita comenzó un emprendimiento de ropa para niños para poder recaudar fondos para los tratamientos y rehabilitación que necesita hacerse su hija.

La estadía en Europa no fue sencilla ya que ella extrañaba mucho Argentina. Además, Franco Ghiotti, papá de la nena, tiene cálculos renales y estuvo internado varias veces en Barcelona.

Sin embargo, su mamá asegura que esto los unió aún más como familia.

Historias en instagram de @todo.por.juanita El médico que Juanita operó en Barcelona la verá a para constatar que todo marcha bien el próximo domingo. Instagram @todo.por.juanita

La familia nuevamente necesitó de la solidaridad de los mendocinos porque debía viajar a Santiago del Estero. El domingo 7 de enero el médico que la operó en Barcelona verá a la niña para constatar que todo marcha bien. Juanita espera con ansias este día y no deja que nada apague sus sueños.

