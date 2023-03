Juanita ya fue operada en Barcelona y los padres piden ayuda para su rehabilitación

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez informó por Twitter nuevos vuelos y frecuencias en la ruta Mendoza-Buenos Aires

Franco Ghiotti, papá de la nena, dijo a Diario UNO que la cirugía duró más de seis horas y que salió todo bien. Además, Juanita está acompañada de su mamá mamá, Ruth Dávila, y su hermanito, Francesco.

La noche anterior a la cirugía la familia compartió, a través del Instagram todo.por.juanita un emotivo video en donde la misma Juanita cuenta cómo iba a ser su operación.

El posteo está acompañado de un mensaje de agradecimiento. "Hola buenas ... Bueno les cuento que llegamos al día tan esperado...mañana día miércoles 15 de marzo tengo la intervención quirúrgica de trasplante de osio y pulgarizar mi dedo índice....estoy feliz y super ansiosa!!! Dios bendiga a todos los que me me ayudaron en esta campaña... todavía queda un largo camino, pero sé que se va a lograr gracias a todos. Mañana todo está en manos de Dios que me acompaña desde que nací y siempre me cuida".

El mismo día de la operación, su mamá, compartió un video en donde puede ver a Juanita desde que la van a llevar al quirófano hasta cuando salió de la cirugía. "Verte así operada después de 9 meses de lucha y tantas batallas es poder respirar, es poder decir lo logramos como familia porque no es fácil por lo que hemos pasado y lo que pasamos desde aquí... sos una guerrera Juanita una luchadora con solo 4 años... tenés un hermano único que caminó con vos a la par sin dejarte caer... y unos papás que lucharán siempre por vos y tu hermano... Hoy como mamá lloro lo que no lloré por 9 meses pero de alivio, alegría y de amor. Gracias a todos los que nos acompañaron en el camino y los que vendrán ♥".

Cómo ayudar a Juanita y su familia

Ahora Juanita y su familia debe quedarse por largos meses en España. Necesitan algún contacto para poder alquilar en Barcelona y que los ciudadanos sigan colaborando para que pueda rehabilitarse y volver a Mendoza. Los interesados en colaborar pueden hacerlo con transferencias al alias todo.por.juanita.

"Estamos un mes sin actividad hasta que a Juanita le saquen yesos y tutor. Luego empieza lo más importante: ¡rehabilitación, kine, fisio e hidroterapia! Pedimos que se siga la difusión para conseguir fondos para poder realizarla por 6 u 8 meses. Gracias a todos. Los quiero. Juanita", fue el último posteo, acompañado de una foto de la niña, luego de la cirugía.

Juanita fue operada en Barcelona.jpg

