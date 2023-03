Una mendocina fue al lago del parque con su perro y protagonizó un hecho viral

►TE PUEDE INTERESAR: Atalo con alambre: Mendoza sacó a relucir su ingenio con sus inventos caseros

viral caida 4.png

"Esta tarde salí a caminar y pasaron cosas" avisó la joven mientras mostraba una captura de WhatsApp, donde hablaba con Maxi y le mandaba un audio explicando lo ocurrido en el parque de Mendoza. Tentada al punto de no poder respirar, Giuli no quiso dejar pasar la oportunidad de contar el blooper que la terminó haciendo viral en Tiktok.

"A la perra se le fue la pelota al coso este, y traté de buscarla, por eso me asomé un poquito a la orilla y me caí de lleno" trataba de explicar la chica, que entre tanta risa, se le cortaba la respiración. Su calza color rosada fue la evidencia de esta caída que tentó a los usuarios de Mendoza.

"Lo peor es que la perra se metió a buscar la pelota y a mi me vieron todos, si estaba en frente del club Regatas. Me tuvieron que venir a ayudar, porque me caí de lleno, hasta se paró un flaco que iba en bici. Ojalá alguien me haya filmado" contó por audio de WhatsApp, mientras sumaba como su perrita salió del agua y caminó como si nada, entre tanto ella toda empapada, no podía levantar la cara de la vergüenza.