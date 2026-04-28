En un operativo realizado el último lunes, efectivos de Gendarmería Nacional dieron un fuerte golpe al narcotráfico al descubrir 39 kilos de cocaína que venían a Mendoza. El procedimiento tuvo lugar en el puesto de control estratégico de El Portezuelo, en Catamarca, donde los uniformados detuvieron la marcha de un Citroën C4 Aircross para luego hallar la droga.
Se puso nervioso en un control y le descubrieron casi 40 kilos de cocaína que traía a Mendoza
El cargamento de cocaína con destino Mendoza estaba oculto en el auto de un hombre jujeño que quedó detenido e incomunicado
Al notar el nerviosismo del conductor y observar anomalías en la estructura del rodado, decidieron realizar una requisa exhaustiva. Durante la inspección, descubrieron que el automóvil había sido modificado con compartimentos ocultos diseñados específicamente para el tráfico de la droga. Allí se encontraban escondidos numerosos paquetes rectangulares, envueltos en cintas de colores, que contenían un total de 39 kilos de cocaína.
Golpe al narcotráfico, investigación en curso y destino de la droga
Según las primeras precisiones del caso, el cargamento provenía del norte argentino y tenía como destino final la provincia de Mendoza.
El conductor, un hombre mayor de edad oriundo de Jujuy, utilizaba las rutas catamarqueñas como corredor de paso para la mercadería, cuyo valor de mercado es millonario debido a que se trata de sustancia de máxima pureza.
El operativo quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca. Desde los tribunales se ordenó el secuestro inmediato de la droga, el vehículo y el teléfono celular del sospechoso para someterlos a pericias.
Actualmente, el detenido permanece alojado en una dependencia federal, incomunicado y a la espera de ser indagado por infracción a la Ley 23.737.
Mientras tanto, las autoridades de inteligencia criminal trabajan para determinar si el hombre operaba de forma solitaria o si el cargamento forma parte de la logística de una organización narco con nexos entre las regiones del NOA y Cuyo.