Se puso nervioso en un control y le descubrieron casi 40 kilos de cocaína que traía a Mendoza

Golpe al narcotráfico, investigación en curso y destino de la droga

Según las primeras precisiones del caso, el cargamento provenía del norte argentino y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

El conductor, un hombre mayor de edad oriundo de Jujuy, utilizaba las rutas catamarqueñas como corredor de paso para la mercadería, cuyo valor de mercado es millonario debido a que se trata de sustancia de máxima pureza.

El operativo quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca. Desde los tribunales se ordenó el secuestro inmediato de la droga, el vehículo y el teléfono celular del sospechoso para someterlos a pericias.

Esposado.jpg El conductor del auto fue detenido y deberá responder ante la justicia por qué trasladaba 39 kilos de cocaína. Imagen ilustrativa.

Actualmente, el detenido permanece alojado en una dependencia federal, incomunicado y a la espera de ser indagado por infracción a la Ley 23.737.

Mientras tanto, las autoridades de inteligencia criminal trabajan para determinar si el hombre operaba de forma solitaria o si el cargamento forma parte de la logística de una organización narco con nexos entre las regiones del NOA y Cuyo.