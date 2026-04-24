Imputaron a la madre del niño que quedó internado tras consumir cocaína

Una chica de 15 años fue apuñalada en una pelea y quedó internada en el Hospital Notti El niño quedó internado en el Hospital Notti.

La decisión judicial y estatal con el niño

La primera reconstrucción en el expediente penal sostiene que la droga ingresó al cuerpo del niño a través de la leche materna, ya que la madre admitió que consume ese estupefaciente. Aunque no está descartado que el pequeño haya ingerido la cocaína de un plato que estaba sobre una mesa.

Además de la causa penal, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ordenó medidas tutelares respecto al niño y también a su hermano de 4 años. Ambos quedaron internados en el hospital -el mayor por precaución- a cargo de una tía mientras se define si son ubicados con un familiar en forma permanente o son trasladados a un hogar estatal.

El caso trascendió casi al mismo tiempo que se conoció la imputación del padrastro de un niño de casi 2 años que había ingresado el 10 de abril pasado al hospital Notti con múltiples golpes en su cuerpo. En este hecho, la víctima murió este viernes, según comentaron fuentes judiciales.