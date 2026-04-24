La Justicia avanzó en la acusación contra una madre de 26 años luego de que su hijo, un niño de 2 años, quedó internado con presuntos golpes en el cuerpo y con rastros de cocaína en sangre en el hospital Notti, en Guaymallén.
Imputaron a la madre del niño que quedó internado tras consumir cocaína
La mujer fue acusada por dos hechos de lesiones ya que se sospecha que el niño también fue víctima de maltrato infantil
La investigación penal se inició tras el aviso de los médicos del Notti luego de que el niño ingresara con moretones en el cuerpo y descompensado por consumo de cocaína. La Unidad Fiscal Correccional decidió la detención de la madre del pequeño.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Lauro Monticone avanzó con la imputación de la madre por el presunto maltrato infantil. En concreto, fue acusada por lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo -por los golpes- y lesiones culposas -por la cocaína-. Luego recuperó su libertad ya que se trata de delitos excarcelables.
La decisión judicial y estatal con el niño
La primera reconstrucción en el expediente penal sostiene que la droga ingresó al cuerpo del niño a través de la leche materna, ya que la madre admitió que consume ese estupefaciente. Aunque no está descartado que el pequeño haya ingerido la cocaína de un plato que estaba sobre una mesa.
Además de la causa penal, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ordenó medidas tutelares respecto al niño y también a su hermano de 4 años. Ambos quedaron internados en el hospital -el mayor por precaución- a cargo de una tía mientras se define si son ubicados con un familiar en forma permanente o son trasladados a un hogar estatal.
El caso trascendió casi al mismo tiempo que se conoció la imputación del padrastro de un niño de casi 2 años que había ingresado el 10 de abril pasado al hospital Notti con múltiples golpes en su cuerpo. En este hecho, la víctima murió este viernes, según comentaron fuentes judiciales.