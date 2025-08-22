Juanita supera la séptima operación en sus brazos y se prepara para una nueva cirugía en España

Embed - Juanita Ghiotti

La historia de una niña valiente

Las operaciones que afronta Juanita no son trasplantes, como la que se intentó en 2023 y no prosperó por complicaciones derivadas de un pioderma gangrenoso, sino procedimientos destinados a estirar los brazos, enderezar las muñecas y, en una de sus manos, formar un pulgar funcional.

Estos avances apuntan a darle mayor autonomía en actividades cotidianas y un mejor confort en su vida cotidiana.

El 14 de julio fue intervenida por séptima vez y el próximo paso será en octubre, siempre en el hospital pediátrico HM Nens. Allí la atiende el doctor Francisco Soldado, uno de los pocos especialistas internacionales en este tipo de malformaciones congénitas.

Obstáculos médicos y emocionales

En estos días, Juanita enfrenta nuevamente complicaciones vinculadas al pioderma gangrenoso, lo que obligó a iniciar un tratamiento con antibióticos y corticoides.

Aun así, se mantiene entera y con predisposición. “Lo único que la pone triste es entrar sola al quirófano, por el miedo a la mascarilla de la anestesia”, contó su mamá, Ruth Dávila. Esta vez pudo acompañarla hasta que se durmió, gesto que valoró por la calidad humana del personal del hospital.

El acompañamiento de su familia es clave en cada paso. "Ella siempre quiso operarse y entendió que era la manera de vivir mejor”, explicó Ruth, quien destacó la madurez con que su hija enfrenta cada una de las dificultades.

La mamá de Juanita, Ruth Dávila, contó que ella está siempre predispuesta a realizar los tratamientos que le ayuden a tener una mejor calidad de vida.

La familia de Juanita, dividida entre dos mundos

La decisión de trasladarse a España no estuvo exenta de sacrificios. Ruth, su esposo y su hijo Francesco dejaron sus rutinas en Mendoza para instalarse temporalmente en Barcelona.

Los niños se incorporarán al ciclo escolar recién en septiembre, mientras la familia lidia con barreras culturales, sociales y laborales.

A esto se suma la falta de ciudadanía y de empadronamiento, lo que dificulta la atención médica y el acceso a empleos.

Ruth, que es diabética, debió atravesar una verdadera odisea para recibir asistencia en días pasados. "La vida acá es difícil, pero estamos con un solo objetivo: la salud de Juanita”, resumió la madre.

Juanita y la familia Ghiotti deben permanecer hasta enero en Barcelona, por esto piden colaboración de la comunidad mendocina.

Esperando volver a Mendoza

La familia planea volver a Mendoza después de la segunda operación, posiblemente en enero, para continuar allí con la recuperación.

Más allá de los obstáculos, la esperanza se mantiene firme. "Queremos regresar a nuestra casa y retomar nuestra vida en Argentina, con Juanita en mejores condiciones”, expresó Ruth.

Quienes deseen colaborar con la familia de Juanita podrán hacerlo a través de las cuentas solidarias que se difundirán para acompañar este proceso.