Estas son las efemérides de este sábado 23 de agosto: un día como hoy...

Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición: la razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron la génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos.

Día del Internauta: se celebra el 23 de agosto de cada año para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento sin precedentes, que se llevó a cabo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad.

Día Internacional del Hashtag: el 23 de agosto del año 2007, nació en Twitter lo que hoy conocemos con el nombre de hashtag, pero no fue hasta el año 2018 cuando la famosa red social del pajarito azul decretó que cada 23 de agosto a partir de ese momento se conmemoraría de forma digital el Día Internacional del Hashtag.

Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo: esta fecha tiene como objetivo fundamental jamás olvidar lo terrible que puede llegar a ser todo régimen totalitario y rendir homenaje a las víctimas de los dos regímenes más infames del siglo XX, que fueron el régimen nazi y el estalinismo.

Cuáles son las efemérides de este sábado 23 de agosto

23 de agosto de 1966: el satélite espacial Lunar Orbiter de la NASA toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna.

atélite espacial Lunar Orbiter de la NASA La nave espacial Lunar Orbiter 1 fue diseñada principalmente para fotografiar áreas lisas de la superficie lunar para la selección y verificación de sitios de aterrizaje seguros para las misiones Surveyor y Apollo

23 de agosto de 1973: ocurre el asalto a una sucursal del banco Kreditbanken en Norrmalmstorg (Suecia), en el que los atacantes toman varios rehenes durante ocho días, y que pasará a la historia por dar origen al término 'síndrome de Estocolmo'.

23 de agosto de 1991: sale a la venta en Estados Unidos la consola de videojuegos Super Nintendo Entertainment System.

23 de agosto de 2006: tras más de ocho años de cautiverio la joven austriaca, Natascha Kampusch, escapa de la casa de su secuestrador, en Strasshof an der Nordbahn en la Baja Austria. Fue secuestrada cuando tenía 10 años de edad y su captor, Wolfgang Piklopil se suicidó al enterarse de que se había escapado.

23 de agosto de 2011: durante la rebelión árabe en Libia, los rebeldes consiguen tomar la capital del país, Trípoli.