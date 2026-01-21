China produce marisco y peces en uno de los desierto de arena más grande del mundo

A partir de esa base, investigadores de China desarrollaron sistemas acuícolas cerrados, alimentados también con agua de deshielo de montañas cercanas, capaces de recrear condiciones marinas en medio del desierto.

Desierto (2)

Como se producen los peces en medio del desierto

Los estanques en medio del desierto están aislados del suelo con membranas especiales y monitoreados de forma constante mediante sensores digitales que regulan salinidad, oxígeno, temperatura y pH. Más del 90 % del agua se recicla, reduciendo al mínimo el desperdicio en un entorno donde cada gota cuenta. El resultado es un ecosistema artificial estable, previsible y altamente productivo.

En ese “océano interior” prosperan meros, camarones, ostras y mejillones perleros, con tasas de supervivencia que superan ampliamente las de la acuicultura tradicional. En 2024, Xinjiang produjo cerca de 200 mil toneladas de productos acuáticos, consolidándose como un nuevo polo de producción lejos de las costas. En China ya los llaman “mariscos del desierto”, una expresión que sintetiza tanto la hazaña técnica como el relato político que la rodea.

Pero este proyecto va más allá de la comida