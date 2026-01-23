Cómo usar la mezcla de canela y miel para reducir el acné en pocos días: tratamiento casero efectivo

Una vez cumplido este paso, se debe dejar reposar entre 10 y 20 minutos, retirando con agua tibia, siempre y cuando no esté caliente, y dando pequeños toquecitos con una toalla.

Usa protector solar durante el día, ya que el acné y su tratamiento pueden hacer la piel más sensible. La frecuencia del tratamiento casero es de una vez por semana para notar resultados y evitar problemas. Pasando en limpio, el paso a paso es el siguiente:

Limpia tu rostro: asegúrate de que la piel esté limpia y seca.

Haz una prueba de parche: aplica una pequeña cantidad en una zona discreta (como la muñeca) y espera para ver si hay irritación, ya que la canela puede ser irritante.

Aplica la mascarilla: extiende la pasta sobre las áreas con acné o en todo el rostro, evitando el contorno de ojos.

Deja actuar: deja reposar entre 10 y 20 minutos.

Enjuaga: retira con agua tibia, sin que esté caliente, y seca dando toquecitos con una toalla.

Por qué esta mezcla funciona para reducir el acné

La mezcla de miel y canela reduce el acné por sus potentes propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que combaten las bacterias causantes del acné, calman la piel inflamada y ayudan a controlar el exceso de grasa.

Es importante la consulta con un especialista antes de realizar este tratamiento casero; si esto no funciona, será mejor que recurras a los elementos químicos tradicionales.