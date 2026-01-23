Cómo usar la mezcla de canela y miel para reducir el acné en pocos días: tratamiento casero efectivo

Muchas personas no lo saben, e incluso a muchos ni siquiera se les ha pasado por la cabeza realizar esta mezcla. Sin embargo, lo cierto es que la combinación de canela y miel puede darte grandes beneficios para la salud de la piel.
Entre tantas cosas, lo cierto es que esta combinación puede ser efectiva para eliminar el acné de la cara, todo esto, debido a sus propiedades antioxidantes y antibacterianas, que además pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune.
Cómo usar la mezcla de canela y miel para reducir el acné
Se puede hacer una pasta mezclando miel y canela para aplicarla sobre el rostro, pero se recomienda probarla primero en una pequeña zona para evitar irritaciones, especialmente en pieles sensibles.
Una vez cumplido este paso, se debe dejar reposar entre 10 y 20 minutos, retirando con agua tibia, siempre y cuando no esté caliente, y dando pequeños toquecitos con una toalla.
Usa protector solar durante el día, ya que el acné y su tratamiento pueden hacer la piel más sensible. La frecuencia del tratamiento casero es de una vez por semana para notar resultados y evitar problemas. Pasando en limpio, el paso a paso es el siguiente:
- Limpia tu rostro: asegúrate de que la piel esté limpia y seca.
- Haz una prueba de parche: aplica una pequeña cantidad en una zona discreta (como la muñeca) y espera para ver si hay irritación, ya que la canela puede ser irritante.
- Aplica la mascarilla: extiende la pasta sobre las áreas con acné o en todo el rostro, evitando el contorno de ojos.
- Deja actuar: deja reposar entre 10 y 20 minutos.
- Enjuaga: retira con agua tibia, sin que esté caliente, y seca dando toquecitos con una toalla.
Por qué esta mezcla funciona para reducir el acné
La mezcla de miel y canela reduce el acné por sus potentes propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que combaten las bacterias causantes del acné, calman la piel inflamada y ayudan a controlar el exceso de grasa.
Es importante la consulta con un especialista antes de realizar este tratamiento casero; si esto no funciona, será mejor que recurras a los elementos químicos tradicionales.