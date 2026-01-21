Vicks VapoRub es un ungüento tópico con mentol, alcanfor y eucalipto que alivia síntomas del resfriado como congestión nasal, tos leve y dolores musculares, y que puede potenciar su efecto mediante la mezcla con bicarbonato de sodio. Más allá de su fama, muchos desconocen este remedio casero.
Mezclar bicarbonato con vicks vaporub: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla entre el bicarbonato y este remedio puede darte grandes beneficios para la salud. ¿Por qué recomiendan usarla y para qué sirve?
Tanto en su mezcla con bicarbonato como también puro, lo cierto es que no se debe colocar Vicks vaporub sobre las fosas nasales o sobre algunas heridas, ya que puedes intoxicarte o causar una infección.
Por qué se recomienda la mezcla de bicarbonato con vicks vaporub
La mezcla de bicarbonato con Vicks VapoRub se recomienda popularmente para aliviar la tos, la congestión y aliviar dolores musculares, creando una pasta que, al aplicarse, libera vapores con alcanfor y mentol.
Por su parte, el bicarbonato ayuda a neutralizar olores y suavizar la piel, pero no hay evidencia científica robusta de que potencie directamente el efecto antiviral o antibiótico más allá de la acción individual de sus componentes.
Al calentarse ligeramente con el calor corporal o al añadirlo en agua caliente (como en vaporizaciones), el alcanfor, el mentol y el aceite de eucalipto liberan vapores que dan sensación de alivio al respirar, aliviando la tos y descongestionando las vías respiratorias.
Cuando mezclas bicarbonato de sodio y Vicks vaporub, se forma una pasta que permite una aplicación más localizada y prolongada en el pecho, espalda o pies, liberando sus ingredientes lentamente.
Además del alivio de la tos y la congestión, esta mezcla casera sirve para dejar atrás dolores musculares y para eliminar hongos en las uñas.
Antes de la aplicación, se recomienda probar la mezcla en una pequeña zona de la piel, en lo que será una especie de prueba antialérgica para descartar cualquier problema.
Remedios caseros para aliviar la tos y el resfriado
- Miel y limón: mezcla una cucharada de miel con jugo de limón en agua tibia para calmar la irritación.
- Gárgaras de agua tibia con sal: alivia el dolor de garganta.
- Vapor: inhala vapor de una ducha caliente o de un recipiente con agua caliente y unas gotas de aceite esencial de eucalipto o menta para despejar las vías respiratorias.
- Té de jengibre: por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.
- Cúrcuma: añade cúrcuma a tus bebidas por sus efectos antiinflamatorios.
- Ajo: tiene propiedades inmunoestimulantes.