Mezclar bicarbonato con vicks vaporub: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por su parte, el bicarbonato ayuda a neutralizar olores y suavizar la piel, pero no hay evidencia científica robusta de que potencie directamente el efecto antiviral o antibiótico más allá de la acción individual de sus componentes.

Al calentarse ligeramente con el calor corporal o al añadirlo en agua caliente (como en vaporizaciones), el alcanfor, el mentol y el aceite de eucalipto liberan vapores que dan sensación de alivio al respirar, aliviando la tos y descongestionando las vías respiratorias.

bicarbonato El bicarbonato puede potenciar el rendimiento del remedio.

Cuando mezclas bicarbonato de sodio y Vicks vaporub, se forma una pasta que permite una aplicación más localizada y prolongada en el pecho, espalda o pies, liberando sus ingredientes lentamente.

Además del alivio de la tos y la congestión, esta mezcla casera sirve para dejar atrás dolores musculares y para eliminar hongos en las uñas.

Antes de la aplicación, se recomienda probar la mezcla en una pequeña zona de la piel, en lo que será una especie de prueba antialérgica para descartar cualquier problema.

Remedios caseros para aliviar la tos y el resfriado