Pocas personas lo saben, pero la mezcla entre el bicarbonato de sodio y el arroz es efectiva para eliminar el olor a humedad de casa. Con estos dos productos, puedes fabricar un excelente aromatizante casero para colocar en puertas y armarios.
Cómo mezclar bicarbonato y arroz para eliminar el olor a humedad en casa: aromatizante efectivo
El bicarbonato y el arroz eliminan los olores a humedad porque ambos son excelentes absorbentes naturales, y el bicarbonato posee una naturaleza alcalina.
Cómo mezclar bicarbonato de sodio y arroz para eliminar el olor a humedad
Para mezclar bicarbonato de sodio y arroz contra la humedad, combina una taza de arroz crudo con dos cucharadas de bicarbonato en un recipiente abierto, para posteriormente colocarlo en el área afectada.
Luego, reemplaza la mezcla cada diez o quince días para aumentar su eficacia, preparando una nueva y evitando consumir la ya utilizada. Puedes agregar unas gotas de aceite esencial para darle un aroma extra.
Antes de utilizar la mezcla en cuestión, lo que puedes hacer es limpiar las superficies con una solución de vinagre y agua para eliminar la humedad inicial.
Como buena complementación a este aromatizante, un buen tip es el de ventilar puertas y ventanas con el objetivo de ventilar bien los espacios.
Dónde colocar arroz con bicarbonato para eliminar el olor a humedad en casa
- Armarios y roperos: en las esquinas, el suelo o junto a la ropa para evitar olor a encierro.
- Cajones: en los cajones de ropa, zapatos o ropa de cama.
- Baños: especialmente si tienen poca ventilación.
- Debajo de la cama: para absorber humedad general del ambiente.
- Cocina: cerca de alimentos o en despensas para absorber olores fuertes.
- Mochilas y zapatillas: en saquitos pequeños para neutralizar olores post-ejercicio.
Si este truco no funciona, lo mejor que puedes hacer es llamar a un especialista en fugas para solucionar este problema.