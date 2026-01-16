Cómo mezclar bicarbonato y arroz para eliminar el olor a humedad en casa: aromatizante efectivo

Luego, reemplaza la mezcla cada diez o quince días para aumentar su eficacia, preparando una nueva y evitando consumir la ya utilizada. Puedes agregar unas gotas de aceite esencial para darle un aroma extra.

arroz, bicarbonato, mezcla La mezcla de arroz y bicarbonato puede servirte para cumplir con estos objetivos.

Antes de utilizar la mezcla en cuestión, lo que puedes hacer es limpiar las superficies con una solución de vinagre y agua para eliminar la humedad inicial.

Como buena complementación a este aromatizante, un buen tip es el de ventilar puertas y ventanas con el objetivo de ventilar bien los espacios.

Dónde colocar arroz con bicarbonato para eliminar el olor a humedad en casa

Armarios y roperos: en las esquinas, el suelo o junto a la ropa para evitar olor a encierro.

en las esquinas, el suelo o junto a la ropa para evitar olor a encierro. Cajones: en los cajones de ropa, zapatos o ropa de cama.

en los cajones de ropa, zapatos o ropa de cama. Baños: especialmente si tienen poca ventilación.

especialmente si tienen poca ventilación. Debajo de la cama: para absorber humedad general del ambiente.

para absorber humedad general del ambiente. Cocina: cerca de alimentos o en despensas para absorber olores fuertes.

cerca de alimentos o en despensas para absorber olores fuertes. Mochilas y zapatillas: en saquitos pequeños para neutralizar olores post-ejercicio.

Si este truco no funciona, lo mejor que puedes hacer es llamar a un especialista en fugas para solucionar este problema.