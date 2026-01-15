Cómo usar la mezcla de bicarbonato y azúcar para eliminar a las cucarachas: repelente casero efectivo

Puedes usar la mezcla en seco o añadir un poco de agua hasta formar una pasta. Algunas variantes incluyen añadir cebolla en polvo o harina para potenciar la atracción.

Concretamente, esta mezcla funciona porque el azúcar actúa como un atrayente para las cucarachas, mientras que el bicarbonato de sodio resulta tóxico y dañino para las mismas.

Lo primero que tienes que hacer es mezclar partes iguales de bicarbonato y azúcar, por ejemplo, en dos cucharadas cada uno. Luego, una vez que tengas la textura de una pasta, puedes utilizarla en diferentes superficies.

Bicarbonato de sodio (1) El bicarbonato es el que termina matando a las cucarachas.

Deposite la mezcla en recipientes pequeños, como tapas de botellas o platos desechables, y sitúelos en aquellos puntos estratégicos donde veas la presencia de cucarachas. Algunos de los más comunes pueden ser los siguientes:

Debajo de electrodomésticos (nevera, microondas). Cerca de tuberías y desagües. Rincones oscuros y detrás de muebles.

Para que el repelente casero sea más efectivo, puedes combinar el uso de esta mezcla con una profunda limpieza de superficies y eliminando otras fuentes de alimento.

Métodos de prevención de cucarachas en casa

Para prevenir cucarachas en casa, la limpieza es fundamental: guarda los alimentos en recipientes herméticos, limpia derrames inmediatamente, desecha la basura en botes cerrados y mantén las áreas secas y ordenadas.

Por otro lado, y dejando de lado las trampas para las plagas, lo que puedes hacer también es sellar las grietas y rendijas para impedir la entrada de los insectos a tu casa.

Si nada de lo explicado antes funciona, lo mejor será que recurras a los tradicionales productos químicos o te contactes con un especialista en plagas.