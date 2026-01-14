Mezclar bicarbonato de sodio con talco: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Sucede que el bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar los ácidos producidos por las bacterias que causan el mal olor en pies y zapatos. Al combinarlo con talco, justamente se crea un efectivo producto casero.

Además de mantener los pies secos y prevenir la aparición de hongos, la mezcla en cuestión puede usarse como exfoliante para la piel, ya que ayuda a eliminar durezas y a eliminar células muertas.

Talco.jpg Con un poco de talco y bicarbonato, puedes crear un desodorante casero.

Con esta mezcla también puedes crear un sencillo desodorante casero, evitando químicos agresivos de productos industriales y economizando en tu casa.

Los usos de esta mezcla en casa

Más allá del efecto de esta mezcla para los malos olores, lo cierto es que tanto el bicarbonato como el talco pueden ser utilizados en casa con los siguientes beneficios:

Desodorizante de botes de basura: colocar una pequeña cantidad en el fondo del tacho de basura absorbe líquidos y neutraliza olores desagradables por más tiempo.

Limpieza de textiles: espolvorear la mezcla sobre alfombras, sillones o cortinas ayuda a absorber olores persistentes de mascotas o humedad sin necesidad de mojar las telas.

Se recomienda, en el caso de usar esta mezcla en la piel, realizar una pequeña prueba antialérgica para evitar problemas.