Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el bicarbonato de sodio y el talco, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse desde la comodidad de tu casa.
Mezclar bicarbonato de sodio con talco: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
El bicarbonato de sodio y el talco combinados pueden darte grandes beneficios. ¿Para qué sirve utilizar esta mezcla?
En el caso de que la mezcla entre el talco y el bicarbonato sea usada en tu cuerpo, debe ser utilizada con precaución. Sucede que alguno de los elementos puede causar sensibilidad en algunas personas.
Por qué se recomienda mezclar bicarbonato de sodio con talco
Mezclar bicarbonato de sodio con talco es una práctica común, recomendada principalmente para potenciar la eliminación de malos olores y el control de la humedad en el hogar y en el cuerpo.
Sucede que el bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar los ácidos producidos por las bacterias que causan el mal olor en pies y zapatos. Al combinarlo con talco, justamente se crea un efectivo producto casero.
Además de mantener los pies secos y prevenir la aparición de hongos, la mezcla en cuestión puede usarse como exfoliante para la piel, ya que ayuda a eliminar durezas y a eliminar células muertas.
Con esta mezcla también puedes crear un sencillo desodorante casero, evitando químicos agresivos de productos industriales y economizando en tu casa.
Los usos de esta mezcla en casa
Más allá del efecto de esta mezcla para los malos olores, lo cierto es que tanto el bicarbonato como el talco pueden ser utilizados en casa con los siguientes beneficios:
- Desodorizante de botes de basura: colocar una pequeña cantidad en el fondo del tacho de basura absorbe líquidos y neutraliza olores desagradables por más tiempo.
- Limpieza de textiles: espolvorear la mezcla sobre alfombras, sillones o cortinas ayuda a absorber olores persistentes de mascotas o humedad sin necesidad de mojar las telas.
Se recomienda, en el caso de usar esta mezcla en la piel, realizar una pequeña prueba antialérgica para evitar problemas.