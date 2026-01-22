Llancanelo obtuvo un reconocimiento internacional por su función en la conservación de aves

Uno de los datos más relevantes es que Llancanelo alberga de manera regular más del 1% de la población mundial del playero de Baird (Calidris bairdii), un criterio internacional clave para definir áreas prioritarias de conservación. En enero de 2024 se registraron más de 4.300 individuos de esta especie y, en diciembre del mismo año, el número trepó a 5.458.

Las aves que llegan a este humedal recorren trayectos de hasta 16.000 kilómetros en sus desplazamientos anuales. En ese viaje, dependen de un grupo de humedales que funcionan como verdaderas paradas técnicas: sitios donde alimentarse y reponer energía. En ese mapa continental, Llancanelo cumple el rol de una “estación de servicio” indispensable.

No solo flamencos pueblan Llancanelo

Importante. La Laguna de Llancanelo es uno de los humedales más protegidos. La laguna de Llancanelo, en Malargüe, es una de las áreas protegidas de Mendoza.

En primavera y verano, la laguna de Llancanelo se llena de movimiento. Además de los flamencos, que suelen llevarse todas las miradas, aparecen pequeñas aves de patas largas, algunas con dibujos que parecen medias rayadas, que caminan por las orillas en busca de alimento. Entre ellas se destaca el playerito unicolor, otra de las especies que aportó registros decisivos para la incorporación del área a la Red Hemisférica.

Desde el equipo técnico que llevó adelante el estudio, el biólogo Heber Sosa explicó que el valor de Llancanelo está en su capacidad de sostener poblaciones significativas de aves migratorias año tras año. No se trata de visitas ocasionales, sino de un uso constante del humedal como parte de una ruta que se repite cada temporada.

Proyecto que beneficia la investigación científica en la laguna

El proyecto también permitió actualizar información científica clave. Los datos actuales fueron comparados con registros históricos de fines de los años 80 y principios de los 90, lo que permitió observar cambios en las poblaciones y en el estado de los hábitats a lo largo de más de tres décadas.

Ese enfoque de largo plazo aporta herramientas concretas como planificación basada en evidencia, monitoreo permanente y fortalecimiento de guardaparques y equipos locales. La incorporación a la Red Hemisférica no solo suma un sello internacional, sino que amplía las posibilidades de protección y manejo del ecosistema.

Con este reconocimiento, la Laguna de Llancanelo se afirma como un sitio clave para la biodiversidad del continente. Un alto en el camino para aves que cruzan América de punta a punta y, también, una invitación a mirar con más atención un paisaje mendocino donde la vida nunca se queda quieta.

(Con información de Prensa Gobierno de Mendoza).