Una fuerte tormenta con caída de granizo afectó sobre todo a la zona norte de San Rafael

La tormenta con granizo que se pronosticaba para este jueves en el Sur provincial finalmente ocurrió como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional: el fenómeno climático golpeó con fuerza a la zona norte de San Rafael: Villa 25 de Mayo, Las Paredes y Cuadro Benegas, entre otras localidades.
El granizo comenzó a caer alrededor de las 17, a causa de una supercelda desde el oeste que generó un rápido aumento de la inestabilidad. En los distritos antes mencionados, el granizo fue de mediano y gran tamaño, según explicaron medios locales.
Intervinieron aviones de la lucha antigranizo
Durante el temporal que afectó a San Rafael, intervinieron los aviones del sistema de Lucha Antigranizo, en un intento por reducir el impacto del fenómeno. Aun así, vecinos de la Villa 25 de Mayo reportaron daños importantes: en algunos casos, el granizo provocó la rotura total de los vidrios de viviendas.
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de la tormenta, que también alcanzó sectores como Los Reyunos, con abundantes precipitaciones y caída de granizo.
El viento fue otro de los factores que complicó la situación. Se registró la caída de un árbol, el vuelco de postes de luz y daños en forestales. Además, varias viviendas resultaron anegadas y se reportaron roturas de vidrios producto del temporal. Esto ocurrió principalmente en la zona de Cuadro Benegas.
Las autoridades continúan realizando un relevamiento de los daños en las zonas afectadas, mientras se evalúa el alcance total de las pérdidas ocasionadas por la tormenta.
La vicegobernadora aseguró que habrá ayuda para los productores afectados
En tanto, Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia y oriunda de San Rafael, publicó en su red social Instagram que el Gobierno está vigilando constantemente la situación y aclaró que está activo el Fondo Compensador Agrícola para aquellos productores que se hayan visto afectados por la tormenta.
Desde el 23 de enero y hasta el 5 de febrero inclusive, los productores podrán presentar denuncias para acceder al Fondo Compensador Agrícola y a los distintos sistemas de emergencia agropecuaria.