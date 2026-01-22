Inicio Sociedad Granizo
Fenómeno climático

Una fuerte tormenta con caída de granizo afectó sobre todo a la zona norte de San Rafael

Los más afectados fueron los distritos de Villa 25 de Mayo, Las Paredes y Cuadro Benegas. Desde el gobierno aseguraron que va a haber ayuda para los productores

Paola Alé
Así quedó la zona afectada por el granizo en San Rafael después de la tormenta. 

La tormenta con granizo que se pronosticaba para este jueves en el Sur provincial finalmente ocurrió como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional: el fenómeno climático golpeó con fuerza a la zona norte de San Rafael: Villa 25 de Mayo, Las Paredes y Cuadro Benegas, entre otras localidades.

El granizo comenzó a caer alrededor de las 17, a causa de una supercelda desde el oeste que generó un rápido aumento de la inestabilidad. En los distritos antes mencionados, el granizo fue de mediano y gran tamaño, según explicaron medios locales.

Embed - Caída de granizo en Villa 25 de Mayo, de San Rafael

Intervinieron aviones de la lucha antigranizo

Durante el temporal que afectó a San Rafael, intervinieron los aviones del sistema de Lucha Antigranizo, en un intento por reducir el impacto del fenómeno. Aun así, vecinos de la Villa 25 de Mayo reportaron daños importantes: en algunos casos, el granizo provocó la rotura total de los vidrios de viviendas.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de la tormenta, que también alcanzó sectores como Los Reyunos, con abundantes precipitaciones y caída de granizo.

Embed - Fuerte caída de granizo en San Rafael

El viento fue otro de los factores que complicó la situación. Se registró la caída de un árbol, el vuelco de postes de luz y daños en forestales. Además, varias viviendas resultaron anegadas y se reportaron roturas de vidrios producto del temporal. Esto ocurrió principalmente en la zona de Cuadro Benegas.

Las autoridades continúan realizando un relevamiento de los daños en las zonas afectadas, mientras se evalúa el alcance total de las pérdidas ocasionadas por la tormenta.

granizo tormenta san rafael
El granizo caído fue de gran tamaño, en la imagen se puede ver la comparación con un huevo.

La vicegobernadora aseguró que habrá ayuda para los productores afectados

Embed - Fuerte tormenta en San Rafael con caída de granizo

En tanto, Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia y oriunda de San Rafael, publicó en su red social Instagram que el Gobierno está vigilando constantemente la situación y aclaró que está activo el Fondo Compensador Agrícola para aquellos productores que se hayan visto afectados por la tormenta.

Desde el 23 de enero y hasta el 5 de febrero inclusive, los productores podrán presentar denuncias para acceder al Fondo Compensador Agrícola y a los distintos sistemas de emergencia agropecuaria.

