Una fuerte tormenta con caída de granizo afectó sobre todo a la zona norte de San Rafael

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de la tormenta, que también alcanzó sectores como Los Reyunos, con abundantes precipitaciones y caída de granizo.

El viento fue otro de los factores que complicó la situación. Se registró la caída de un árbol, el vuelco de postes de luz y daños en forestales. Además, varias viviendas resultaron anegadas y se reportaron roturas de vidrios producto del temporal. Esto ocurrió principalmente en la zona de Cuadro Benegas.

Las autoridades continúan realizando un relevamiento de los daños en las zonas afectadas, mientras se evalúa el alcance total de las pérdidas ocasionadas por la tormenta.

granizo tormenta san rafael El granizo caído fue de gran tamaño, en la imagen se puede ver la comparación con un huevo. Foto: Gentileza Diario InfoYa

La vicegobernadora aseguró que habrá ayuda para los productores afectados

En tanto, Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia y oriunda de San Rafael, publicó en su red social Instagram que el Gobierno está vigilando constantemente la situación y aclaró que está activo el Fondo Compensador Agrícola para aquellos productores que se hayan visto afectados por la tormenta.

Desde el 23 de enero y hasta el 5 de febrero inclusive, los productores podrán presentar denuncias para acceder al Fondo Compensador Agrícola y a los distintos sistemas de emergencia agropecuaria.