Alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo en distintas zonas de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves alerta amarilla por tormentas en Mendoza, que alcanza a casi toda la provincia, con excepción de la zona cordillerana. El fenómeno incluye la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y caída de granizo en forma aislada.
Según los pronósticos de SMN y otros portales -como Meteored- la inestabilidad no se limitará a esta jornada sino que anticiparon que las tormentas continuarán este viernes y durante el fin de semana, con mejoras temporarias pero reactivaciones posteriores en distintos sectores del territorio provincial.
Desde el ámbito local, la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza también advirtió sobre tormentas, aunque a diferencia del SMN incluyó precipitaciones en la zona de la cordillera, lo que amplía el alcance del fenómeno previsto para los próximos días.
Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El SMN indicó que rige alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial, excepto en la cordillera de norte a sur. De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los niveles más altos de la cordillera, especialmente en la zona de la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.
El aporte de Meteored y el escenario nacional
Desde Meteored señalaron que la alerta meteorológica amarilla responde a la persistencia de condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de tormentas fuertes, en un contexto que afecta a amplias regiones del país.
En el caso de Mendoza, el nivel de riesgo es amarillo, con fenómenos intensos pero más acotados en extensión y duración en comparación con las zonas bajo alerta naranja.
Según este pronóstico, los eventos más significativos se concentrarán entre la tarde y la noche de este jueves, con una mejora temporaria hacia la madrugada del viernes, aunque con probabilidad de nuevas tormentas durante los próximos días.
Advertencia local y zonas más comprometidas
En diálogo con radio Nihuil, Carlos Bustos, meteorólogo de la provincia, advirtió que la situación es especialmente complicada en el Sur mendocino, sobre todo en la zona de El Nihuil, en San Rafael, donde las tormentas podrían intensificarse, generar granizo y desplazarse hacia áreas cultivadas.
Bustos también señaló que en el Valle de Uco y el Este provincial existe probabilidad de tormentas con granizo.
Mientras, en el resto de Mendoza predominarían las lluvias, con mayor cantidad de agua que de granizo. Desde los distintos organismos recomiendan seguir de cerca los informes oficiales ante posibles cambios en la evolución del fenómeno.