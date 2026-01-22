Alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo en distintas zonas de Mendoza

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

alerta amarilla por tormentas 22 de enero

El SMN indicó que rige alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial, excepto en la cordillera de norte a sur. De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los niveles más altos de la cordillera, especialmente en la zona de la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

El aporte de Meteored y el escenario nacional

Pronóstico meteored 22 de enero

Desde Meteored señalaron que la alerta meteorológica amarilla responde a la persistencia de condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de tormentas fuertes, en un contexto que afecta a amplias regiones del país.

En el caso de Mendoza, el nivel de riesgo es amarillo, con fenómenos intensos pero más acotados en extensión y duración en comparación con las zonas bajo alerta naranja.

Según este pronóstico, los eventos más significativos se concentrarán entre la tarde y la noche de este jueves, con una mejora temporaria hacia la madrugada del viernes, aunque con probabilidad de nuevas tormentas durante los próximos días.

Advertencia local y zonas más comprometidas

CC pronóstico 22 de enero En el pronóstico de Contingencias Climáticas se incluye el mal tiempo en Cordillera, mientras el SMN deja afuera de la alerta la alta montaña.

En diálogo con radio Nihuil, Carlos Bustos, meteorólogo de la provincia, advirtió que la situación es especialmente complicada en el Sur mendocino, sobre todo en la zona de El Nihuil, en San Rafael, donde las tormentas podrían intensificarse, generar granizo y desplazarse hacia áreas cultivadas.

Bustos también señaló que en el Valle de Uco y el Este provincial existe probabilidad de tormentas con granizo.

Mientras, en el resto de Mendoza predominarían las lluvias, con mayor cantidad de agua que de granizo. Desde los distintos organismos recomiendan seguir de cerca los informes oficiales ante posibles cambios en la evolución del fenómeno.