Patagonia en alerta: llegó la tormenta geomagnética al país

Las tormentas más grandes que resultan de estas condiciones se asocian con eyecciones de masa coronal (CME) solares, donde aproximadamente mil millones de toneladas de plasma solar, con su campo magnético incorporado, llegan a la Tierra.

Las CME suelen tardar varios días en llegar a la Tierra, pero se ha observado que, en el caso de algunas de las tormentas más intensas, llegan en tan solo 18 horas. Otra perturbación del viento solar que crea condiciones favorables para las tormentas geomagnéticas es una corriente de viento solar (HSS) de alta velocidad.

Tormenta en Patagonia

La Patagonia pintada de verde, es muy inusual ver este mapa así. La eyección de masa coronaria no fue tan intensa pero se movió muy rápido y además tuvo impacto directo en la Tierra.

patagonia mapa

Una Eyección de Masa Coronal (CME) es una liberación masiva de plasma y campo magnético desde la corona solar hacia el espacio, una explosión violenta que expulsa miles de millones de toneladas de materia a altas velocidades, pudiendo afectar a la Tierra y causar tormentas geomagnéticas que afectan sistemas eléctricos y comunicaciones.

Se originan por la reorganización magnética en la atmósfera superior del Sol y son más frecuentes cerca del máximo solar, aunque pueden ocurrir independientemente de las erupciones solares