Atención Mendoza: alerta por tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en las próximas horas

mapa_alertas - 2026-01-22T071006.411 Estas son los departamentos que se encuentran en alerta por fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de Chubut. El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas



