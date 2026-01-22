Atención Mendoza: alerta por tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en las próximas horas

Varios días de tormentas han llegado a lo largo de estos días. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormentas muy fuertes a gran parte de la provincia. A continuación te contaremos los detalles sobre la llegada de este fenómeno a la provincia y las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a gran parte de la provincia de Mendoza este jueves 22 de enero.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de Chubut. El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.