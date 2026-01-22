Alerta amarilla: tormentas en gran parte del país este jueves 22 de enero

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.