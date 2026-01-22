Independiente Rivadavia debuta en el Torneo Apertura 2026 frente a Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia ya inició la defensa de la Copa Argentina, pero este viernes tendrá su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 frente a Atlético Tucumán.
Independiente Rivadavia jugará como local ante Atlético Tucumán en su debut en el Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 22.15
Independiente Rivadavia ya inició la defensa de la Copa Argentina, pero este viernes tendrá su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 frente a Atlético Tucumán.
El encuentro comenzará las 22. 15, en el estadio Bautista Gargantini, será transmitido en vivo por TNT Sports y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.
Tras comenzar con el pie derecho la temporada 2026 en la Copa Argentina con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros, en Villa Mercedes, Independiente Rivadavia apunta con todos los cañones al Torneo Apertura de la Liga Profesional y a la espera de su estreno internacional en la Copa Libertadores.
Atlético Tucumán, dirigido por Hugo Colace, ha incorporado 8 refuerzos buscando formar un equipo protagonista.
Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Gabriel Compagnucci, Martín Benítez, Manuel Brondo, Ezequiel Ham, Gastón Suso y Javier Domínguez son las incorporaciones del Decano
Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia jugaron dos encuentros en Primera División y ambos encuentros fueron en Tucumán. El último fue el 4 de agosto de 2024 con triunfo del local por 2 a 1, mientras que el 16 de marzo de 2024 empataron 2 a 2.
Probables formaciones:
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham o Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.
Estadio: Independiente Rivadavia
Árbitro: Brian Ferreyra
Hora: 22.15.
TV: TNT Sports