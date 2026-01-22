Independiente Rivadavia debuta en el Torneo Apertura 2026 frente a Atlético Tucumán

El encuentro comenzará las 22. 15, en el estadio Bautista Gargantini, será transmitido en vivo por TNT Sports y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Arce El paraguayo Álex Arce es la máxima figura de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Tras comenzar con el pie derecho la temporada 2026 en la Copa Argentina con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros, en Villa Mercedes, Independiente Rivadavia apunta con todos los cañones al Torneo Apertura de la Liga Profesional y a la espera de su estreno internacional en la Copa Libertadores.