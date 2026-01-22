Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia debuta en el Torneo Apertura 2026 frente a Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia jugará como local ante Atlético Tucumán en su debut en el Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 22.15

Independiente Rivadavia inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán en el Gargantini.

Independiente Rivadavia ya inició la defensa de la Copa Argentina, pero este viernes tendrá su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 frente a Atlético Tucumán.

El encuentro comenzará las 22. 15, en el estadio Bautista Gargantini, será transmitido en vivo por TNT Sports y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Arce
El paraguayo Álex Arce es la máxima figura de Independiente Rivadavia.

Tras comenzar con el pie derecho la temporada 2026 en la Copa Argentina con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros, en Villa Mercedes, Independiente Rivadavia apunta con todos los cañones al Torneo Apertura de la Liga Profesional y a la espera de su estreno internacional en la Copa Libertadores.

Concentrados Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán.

Los refuerzos de Independiente Rivadavia

  • Rodrigo Atencio (extremo)
  • Kevin Vázquez (mediocampista)
  • Bautista Dadín (delantero)
  • Nahuel Arena (defensor)
  • Juan Manuel Elordi (lateral izquierdo)
  • José Florentín (mediocampista)
  • Ramiro Macagno (arquero)
  • Stefano Moreyra (volante)
  • Diego Crego (extremo)
  • Santiago Cena (defensor)
  • Emmanuel Gómez Riga (arquero)
  • Alessandro Riep (delantero)

Atlético Tucumán se renovó para el Torneo Apertura

Atlético Tucumán, dirigido por Hugo Colace, ha incorporado 8 refuerzos buscando formar un equipo protagonista.

Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Gabriel Compagnucci, Martín Benítez, Manuel Brondo, Ezequiel Ham, Gastón Suso y Javier Domínguez son las incorporaciones del Decano

Atlético Tucumán

El historial entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán en Primera

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia jugaron dos encuentros en Primera División y ambos encuentros fueron en Tucumán. El último fue el 4 de agosto de 2024 con triunfo del local por 2 a 1, mientras que el 16 de marzo de 2024 empataron 2 a 2.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham o Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Estadio: Independiente Rivadavia

Árbitro: Brian Ferreyra

Hora: 22.15.

TV: TNT Sports

