Qué dijo el jugador de Almagro que busca desesperadamente club a través de Facebook

"Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año. Mensajes al privado", concluyó el escueto mensaje que luego se replicó en las diferentes redes sociales.

Gianfranco Joannaz - Publicación La publicación del jugador de Almagro que se hizo viral.

El mensaje provocó conmoción y los usuarios comenzaron a comentar la publicación: algunos con chistes, otros manifestando su apoyo a Joannaz y otros pidiéndole videos de sus partidos para poder evaluar una posible contratación.

El presente del jugador de 21 años deja en evidencia las diferentes dificultades que enfrentan los deportistas en la búsqueda de sus sueños profesionales, donde el apoyo y las oportunidades escasean.

Gianfranco Joannaz - Almagro El jugador de 21 años pasó del entusiasmo por firmar con Almagro a la tristeza por no sumar minutos.

Qué dijo el jugador de Almagro que busca club a través de Facebook

Luego de viralizarse su mensaje y situación, Gianfranco Joannaz dialogó con diario Clarín donde explicó su situación en Almagro: "Desde diciembre que me dijeron que no me iban a tener en cuenta en el club. Yo no tengo representante hace un tiempo, entonces, en el afán de que se abran otras puertas, decidí hacer el posteo, que no pensé que iba a tener tanta repercusión".

"Mi intención es buscar un nuevo club, por eso el posteo en Facebook. El motivo principal fue para jugar y sumar los minutos que en Almagro no estaba teniendo. Al no tener representante se complica un poco más, entonces tomé esa decisión", manifestó el lateral.

En cuanto a las verdaderas posibilidades de ir a préstamo a otro club, contó: "Se han comunicado conmigo de otros clubes, pero nada cien por ciento certero por ahora. Más que nada equipos del Federal A y algunos de la B Metro, de esas dos categorías. Solamente hablamos y mandé vídeos, pero sigo en la búsqueda todavía".

"La publicación me rindió porque yo creo que se abren otras puertas. Ojalá que así sea", concluyó con la esperanza que su mensaje pueda efectivizar un contrato en otro club y alcanzar el rodaje que necesita para, quizás más adelante, llegar a un club más importante y dedicarse a lo que más ama: jugar al fútbol.