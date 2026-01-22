Una mala para Independiente Rivadavia: la Liga Profesional quitó un torneo que podía darle una nueva estrella en este 2026

La Liga Profesional confirmó los torneos a disputarse en el 2026 y le quitó la posibilidad a Independiente Rivadavia de competir por una nueva estrella (al menos por este año). Luego de coronarse campeón de la Copa Argentina 2025, la Lepra accedió a la posibilidad de jugar la Supercopa Argentina frente al ganador del Trofeo de Campeones 2025 (Estudiantes de La Plata) procurando quedarse con un nuevo título.
Además, como campeón del certamen nacional, Independiente Rivadavia tenía una plaza asegurada en el nuevo torneo que se había informado desde las entrañas de la AFA hace algunas semanas atrás: laRecopa de Campeones. La misma enfrentaría a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
Sin embargo, el certamen mencionado no se disputará este año sino que comenzará a jugarse a partir del 2027 según informó la Liga Profesional de Fútbol. Por ende, ni Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina 2025), Estudiantes de La Plata (Trofeo de Campeones 2025) ni Rosario Central (Campeón de la Liga 2025) tendrán lugar en esta Recopa de Campeones ya que la misma albergará como protagonistas a los campeones de la próxima edición de cada uno de esos certámenes.
La Recopa de Campeones se jugará a partir del 2027
La AFA no solo decretó que los campeones de la Copa Argentina 2026, la Supercopa Argentina 2026 y el ganador de la Supercopa Internacional 2026 jugarán la Recopa de Campeones en el 2027 sino que aclaró el tema de los cupos en caso de que pudieran llegar a repetirse algunos equipos.
Si en la Supercopa Argentina 2026, el equipo que triunfe es el ganador de la Copa Argentina 2026, esta plaza será ocupada "por el subcampeón de la Supercopa Argentina 2026". Lo mismo sucederá con el ganador de la Supercopa Internacional: si éste fuere el campeón de la Copa Argentina 2026 o de la Supercopa Argentina 2026, ese lugar será para el subcampeón de dicho partido. Por último, si hay equipos que se repiten después de todos esos criterios, la última plaza será para el subcampeón de la Copa Argentina 2026.
La Recopa de Campeones se "llevará a cabo anualmente, en estadios a designar por la AFA", con el siguiente programa de partidos.
Partido 1: Ganador Supercopa Argentina vs. Ganador Supercopa Internacional
Partido 2: Ganador Copa Argentina v. Perdedor partido 1
Partido 3: Ganador Copa Argentina vs. Ganador partido 1