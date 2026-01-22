Una mala para Independiente Rivadavia: la Liga Profesional quitó un torneo que podía darle una nueva estrella en este 2026

La Recopa de Campeones se jugará a partir del 2027

La AFA no solo decretó que los campeones de la Copa Argentina 2026, la Supercopa Argentina 2026 y el ganador de la Supercopa Internacional 2026 jugarán la Recopa de Campeones en el 2027 sino que aclaró el tema de los cupos en caso de que pudieran llegar a repetirse algunos equipos.

Si en la Supercopa Argentina 2026, el equipo que triunfe es el ganador de la Copa Argentina 2026, esta plaza será ocupada "por el subcampeón de la Supercopa Argentina 2026". Lo mismo sucederá con el ganador de la Supercopa Internacional: si éste fuere el campeón de la Copa Argentina 2026 o de la Supercopa Argentina 2026, ese lugar será para el subcampeón de dicho partido. Por último, si hay equipos que se repiten después de todos esos criterios, la última plaza será para el subcampeón de la Copa Argentina 2026.

recopa de campeones liga profesional

La Recopa de Campeones se "llevará a cabo anualmente, en estadios a designar por la AFA", con el siguiente programa de partidos.

Partido 1: Ganador Supercopa Argentina vs. Ganador Supercopa Internacional

Partido 2: Ganador Copa Argentina v. Perdedor partido 1

Partido 3: Ganador Copa Argentina vs. Ganador partido 1