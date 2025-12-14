Los rivales que enfrentará Independiente Rivadavia en la novedosa Recopa de Campeones

El ganador del duelo entre el Pincha y el Calamar en el Trofeo de Campeones se medirá con el conjunto de Mendoza por la Supercocpa. Si pierde, igual clasifica poque la Lepra le daría el cupo.

El vencedor del Trofeo de Campeones jugará con Rosario Central (líder de la tabla anual y declarado campeón en esta temporada) por la Supercopa Internacional. Como ese ya está clasificado aunque le gane a Rosario Central, igual le dará la plaza al Canalla por ser subcampeón.

El otro torneo que AFA piensa para el 2026

Además de la Recopa de Campeones, en AFA barajan la posibilidad de hacer otro triangular pero con los ganadores de los torneos locales. Platense (Apertura), Estudiantes de La Plata (Clausura) y Rosario Central (Liga) serían los que lo jugarían, aunque el certamen aguarda confirmación para ver si finalmente toma forma y lugar en el calendario.