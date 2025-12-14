Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Nuevo título en juego

Los rivales que enfrentará Independiente Rivadavia en la novedosa Recopa de Campeones

Tras la coronación en la Copa Argentina, a Independiente Rivadavia se le abre la oportunidad de dos nuevos títulos. Uno, debutante en el calendario.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Por la Copa Argentina, Independiente Rivadavia jugará otros dos trofeos nacionales.

Por la Copa Argentina, Independiente Rivadavia jugará otros dos trofeos nacionales.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia aguarda expectante. Se viene una nueva temporada, un año repleto de oportunidades para la Lepra de seguir sumando estrellas. Por ser ganador de la Copa Argentina, el elenco de Alfredo Berti accedió a dos torneos nacionales más por los que competirá en la nueva temporada.

La Supercopa y la Recopa de Campeones asoman en el horizonte cercano para Independiente Rivadavia. El primero ya forma parte de los torneos de AFA y enfrenta ganador de Copa Argentina (la Lepra) y Trofeo de Campeones (jugarán en sábado la definición Platense y Estudiantes de La Plata).

Rosario Central - Festejos2

La Recopa de Campeones será el certamen debutante, campeonato que enfrentará a los ganadores de Copa Argentina, Supercopa y Supercopa Internacional. De esos tres elencos, solo Independiente Rivadavia está confirmado por campeón vigente, aunque Rosario Central se suma por efecto dominó.

El ganador del duelo entre el Pincha y el Calamar en el Trofeo de Campeones se medirá con el conjunto de Mendoza por la Supercocpa. Si pierde, igual clasifica poque la Lepra le daría el cupo.

El vencedor del Trofeo de Campeones jugará con Rosario Central (líder de la tabla anual y declarado campeón en esta temporada) por la Supercopa Internacional. Como ese ya está clasificado aunque le gane a Rosario Central, igual le dará la plaza al Canalla por ser subcampeón.

El otro torneo que AFA piensa para el 2026

Además de la Recopa de Campeones, en AFA barajan la posibilidad de hacer otro triangular pero con los ganadores de los torneos locales. Platense (Apertura), Estudiantes de La Plata (Clausura) y Rosario Central (Liga) serían los que lo jugarían, aunque el certamen aguarda confirmación para ver si finalmente toma forma y lugar en el calendario.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas