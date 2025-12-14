Una de las figuras de Gimnasia y Esgrima jugará la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima confirmó la continuidad de Franco Saavedra para el torneo de la Liga Profesional, donde el Lobo debutará ante Central Córdoba, en Santiago Del Estero, por el Torneo Apertura. El defensor, que es un lateral izquierdo de 22 años, llegó a comienzos de año a préstamo proveniente de Talleres de Córdoba.
El jugador se ganó un lugar y fue una de las figuras del ascenso a Primera División.
Embed - Franco Saavedra habló de su continuidad en Gimnasia y Esgrima
Franco Saavedra habló sobre el gran año que tuvo y sobre su continuidad en Gimnasia y Esgrima. "La verdad que tuvimos un buen año, pudimos lograr el objetivo de llegar a la final y ganarla para ascender a Primera División. Estoy muy agradecido a este club por la confianza que me han dado, me siento muy feliz de poder seguir en esta institución", reconoció el jugador.
"Cuando llegué al club no me imaginaba sumar tantos minutos, lo pude hacer. Ahora hay que pensar en las competencias que tendremos en el 2026", agregó el defensor.
"Fue un logro muy grande haber ascendido con Gimnasia y Esgrima a Primera. A mis 22 años es algo muy importante en mi carrera", aseguró Franco Saavedra.
Franco Saavedra habló de lo que se viene en Gimnasia y Esgrima
Franco Saavedra se refirió al torneo Apertura, donde el Mensana tendrá el debut ante Central Córdoba en Santiago Del Estero. "Tendremos un año muy importante, el objetivo es ser protagonistas, seguramente se armará un gran grupo con los jugadores que se sumen, hasta ahora llegó Luciano Paredes", contó.
"Esperemos que en el 2026 nos vaya muy bien y que pueda seguir sumando minutos en Gimnasia y Esgrima", cerró el jugador que se inició en Tigre.