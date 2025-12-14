Una de las figuras de Gimnasia y Esgrima jugará la Liga Profesional

"Cuando llegué al club no me imaginaba sumar tantos minutos, lo pude hacer. Ahora hay que pensar en las competencias que tendremos en el 2026", agregó el defensor.

"Fue un logro muy grande haber ascendido con Gimnasia y Esgrima a Primera. A mis 22 años es algo muy importante en mi carrera", aseguró Franco Saavedra.

Franco Saavedra habló de lo que se viene en Gimnasia y Esgrima

Franco Saavedra se refirió al torneo Apertura, donde el Mensana tendrá el debut ante Central Córdoba en Santiago Del Estero. "Tendremos un año muy importante, el objetivo es ser protagonistas, seguramente se armará un gran grupo con los jugadores que se sumen, hasta ahora llegó Luciano Paredes", contó.

"Esperemos que en el 2026 nos vaya muy bien y que pueda seguir sumando minutos en Gimnasia y Esgrima", cerró el jugador que se inició en Tigre.